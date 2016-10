Este jueves 252 familias de escasos recursos de Bogotá recibieron de manos del Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, las llaves y escrituras de los apartamentos que conforman la Urbanización Terranova Porvenir MZ 18, proyecto que hace parte de la primera fase del programa de las viviendas gratis del Gobierno Nacional.“Me alegra en gran manera hacerles la entrega de estas viviendas con las cuales la vida les va a cambiar. Ninguno de ustedes hubiera podido hacerse a su casa propia, de no ser por este programa que tanta satisfacción les ha entregado a miles de hogares colombianos. Disfruten sus casas, cuídenlas mucho, sean buenos vecinos”, les dijo Vargas Lleras a los beneficiarios, quienes lo recibieron con abrazos y aplausos como señal de agradecimiento al Gobierno Nacional.La primera persona en recibir las llaves y las escrituras de su nueva vivienda, de las 252 entregadas, fue Blanca Inés Torres Rodríguez, una mujer de 58 años, ama de casa y desplazada del Huila, quien en medio de lágrimas de alegría manifestó: “me siento muy feliz porque vamos a dejar de sufrir tanto en la vida con esta vivienda, de parte de toda mi familia muchas gracias y sigan ayudando a los que más necesitan, así como me ayudaron a mí a tener mi casa propia'.La urbanización, construida por la constructora Marval, cuenta con amplias zonas comunales y verdes para el disfrute de los nuevos propietarios. En su construcción se generaron más de 500 puestos de trabajo y se invirtieron $12.162 millones, de los cuales $11.120 millones fueron aportados por el Gobierno Nacional, y los restantes $1.042 millones por el Distrito, representados en el lote.En Bogotá fueron 3.464 familias las beneficiadas con las casas gratis del Gobierno Nacional, en su mayoría madres cabeza de hogar y desplazados por el conflicto. La inversión para construirlas ascendió a los $167.179 millones.“En la segunda fase del programa de gratuidad no llegarán viviendas a Bogotá, porque priorizamos a los municipios más pequeños, categoría 4, 5 y 6, pero con el programa Mi Casa Ya Ahorradores, dirigido a hogares que ganan entre uno y dos salaros mínimos, cerca de diez mil familias tendrán la oportunidad de convertirse en propietarios. Vamos a cumplir con el compromiso adquirido con el alcalde Peñalosa de construir 80.000 nuevas viviendas para la capital”, puntualizó el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien a esta hora se dirige a Curumaní, Cesar, para entregar 177 viviendas del programa para ahorradores.