En el Metropolitano de Barranquilla, Colombia recibió a Uruguay en un juego en que el local fue dominador, pero el visitante fue más efectivo y se llevó la victoria.En el primer tiempo Uruguay cedió la iniciativa al local, que buscó con frecuencia el arco de Muslera. Los australes intentaban llegar en el contragolpe, pero no generaron peligro en el área colombiana.Colombia abrió el marcador a los 15' cuando Abel Aguilar cabeceó en el centro del área tras cobro de tiro de esquina.La impotencia de Uruguay se vio reflejada en su agresividad. A los 21' Edinson Cavani recibió una amarilla por protestar las decisiones del central.A los 26' Farid Díaz cometió una falta que le valió la amarilla por reclamar. En el cobro llegó el empate, Cristian Rodríguez cabeceó sin marca y anotó el 1-1.Tras el empate Colombia no logró recuperarse y dejó que Uruguay dominara las acciones, que estuvo cerca de llegar al segundo, pero que encontró bien parado al portero Ospina.En el inicio del segundo tiempo Colombia volvió a ser la dominadora de las acciones, buscando el área uruguaya. El equipo visitante acudió a la falta, lo que fue contantemente ignorado por el central, que mostró apenas una amarilla a Álvaro Pereira a los 54'.Colombia dominaba el juego y sus llegadas carecieron de claridad. El equipo se "durmió" y en un contragolpe Luis Suárez anotó (73') con un remate cruzado el gol para adelantar a Uruguay.Por Uruguay vieron la amarilla por Matías Vecino (77') y Fernando Muslera (80'). Por Colombia Juan Guillermo Cuadrado (83') que no jugará la próxima fecha de la eliminatoria por acumulación de amarillas.A los 84' Yerry Mina consiguió el empate para Colombia, con un remate de cabeza que fue al rincón al que Muslera no logró llegar. Fue el 2-2 definitivo con el que Uruguay sigue como líder parcial de la eliminatoria y Colombia sigue en la parte alta de la tabla.La eliminatoria regresa en noviembre, cuando Colombia recibirá el día 10 a Chile y visitará el 15 a Argentina.