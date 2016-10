El canal de televisión AMC estrena la primera temporada de “Animal Kingdom” el domingo 9 de octubre para Colombia y toda América Latina. La serie es un remake de la película australiana Animal Kingdom y fue desarrollada para la TV por Jonathan Lisco (“Halt and Catch Fire” y “Southland”) y John Wells (“Shameless” y “The West Wing”). Cuenta con el protagónico de la actriz Ellen Barkin (Ocean’s 13).La serie sigue a Joshua "J" Cody, un joven de 17 años que luego de la repentina muerte de su madre, víctima de una sobredosis de heroína, se ve forzado a contactar a su distante abuela, Janine “Smurf” Cody. Él ha sido protegido del clan Cody por años, por motivos que luego descubriría. Al frente de la familia está Smurf y la rodean Baz, su relativamente sensato brazo derecho a quien ella adoptó de adolescente; el pasivamente amenazador y mentalmente trastocado hijo mayor, Pope, quien acaba de salir de prisión; su rudo, hiperactivo y drogadicto hijo segundo Craig, y el apesadumbrado y sospechoso Deran, el pequeño del clan.“J” pronto descubre que todos ellos se ganan la vida mediante “trabajos” criminales cuidadosamente planeados. Además conoce que Smurf es una matriarca intensa, imponente y complicada, quien rige la vida de “sus muchachos” con un amor que bordea lo incestuoso. Así, el unirse a esta familia implica tal vez mucho más peligros y emociones fuertes que las que “J” está preparado para enfrentar.El elenco de “Animal Kingdom” está encabezado por la flamante actriz ganadora de premios Tony, Ellen Barkin como Janine “Smurf” Cody, la matriarca del clan. El resto de la familia se conforma por Finn Cole (Peaky Blinders, An Inspector Calls) como Joshua J Cody; Scott Speedman (Barefoot, My Life Without Me) como Barry “Baz” Blackwell; Shawn Hatosy (Public Enemies, “Fear the Walking Dead”) como Andrew “Pope” Cody; Ben Robson (“Vikings”, The Boy) como Craig Cody; Jake Weary (Chicago Fire, “Pretty Little Liars”) como Deran Cody; y la participación de Daniella Alonso (“One Tree Hill”, Being Mary Jane) como Catherine Ortiz y Molly Gordon (“Orange is the New Black”) como Nicky Belmont.La primera temporada de “Animal Kingdom” cuenta con 10 episodios de una hora de duración y cuenta con la producción ejecutiva de Jonathan Lisco (“Halt and Catch Fire” y “Southland”) y John Wells (“Shameless” y “The West Wing”) para John Wells Productions. Además, cuenta con la co-producción de Warner Horizon Television.