El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, presionó al país con un referendo que terminó perdiendo y que lo deja en el peor de los escenarios, deslegitimado y enfrentando una derrota por dividir al país.En efecto Santos en sus odios y desprecios, dividió al país y no escuchó a esa media Colombia que le clamó por no negociar un acuerdo de impunidad para las Farc.Una vez conocido lo que se negoció en La Habana, los colombianos se vieron inmersos en una vorágine de mentiras e insultos, que en lugar de permitir un avance hacia la paz, ahondó la división del país.El resultado del plebiscito deja a Santos sin respaldo y en la obligación de dimitir, pues su sola presencia implica que el país no avance en materia de una nueva negociación con las Farc y paraliza la agenda económica.Santos ha mentido tanto al país, que su credibilidad es nula y eso le costó una dura derrota que tumba su plataforma electoral: la paz. Santos no logró que su proceso fuera aceptado y seguir en el poder será solo un capricho más de un megalómano.Su sueño del premio Nobel, puede que lo logre, pero Colombia le dijo NO.¡Dimita señor Santos!