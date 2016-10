En Colombia asistimos a otra farsa. El inicio de conversaciones de "paz" con el Eln, la otra organización narcotraficante y criminal que se burla de los colombianos con la anuencia del Gobierno Santos.El Eln espera firmar un pacto de impunidad, similar al que se firmó con las Farc. En su retorcida retórica creen que están por encima de la Ley y que negocian como un Estado, cuando en verdad no son más que una organización criminal.El problema radica en que el Gobierno Santos, en su afán de ser el que logró la "paz", está dispuesto a aceptar lo que sea. No le valió nada haber perdido el plebiscito, la negociación de impunidades se hará.Mientras, antes de iniciar, el Eln asesina a civiles en lo que a las claras es un delito de lesa humanidad, que las organizaciones de derechos humanos (tan proclives a inclinarse a la izquierda) no le prestan la mínima atención. Hablamos del homicidio de dos transportadores en Arauca.Pero no sólo es eso. Para el Eln el secuestro extorsivo de colombianos es un modo legítimo de financiación. Miles han sido víctimas y se desconocen las cifras reales de los que permanecen en cautiverio o han sido desaparecidos. Una vez más los defensores de derechos humanos callan.El grupo criminal maneja el corredor del narcotráfico que provee al cartel de los Soles de Venezuela, generando millones de dólares en recursos y al igual que con las Farc al Gobierno Santos no le interesa el tema.Se trata, sin duda, de una nueva farsa para que el Nobel de Paz se regodee en los palacios europeos como el "genio de la paz".Sería un bueno un poco de moderación y mucho de desconfianza en los actuales procesos que solo buscan legitimar a organizaciones criminales que nada bueno le han aportado al país y que por el contrario se burlan descaradamente del dolor que han causado.