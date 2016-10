El jefe negociador del Gobierno en la mesa de La Habana, Humberto de la Calle, anunció este lunes que puso a disposición del Presidente su cargo.La renuncia se produce tras el fracaso del Gobierno Santos en lar urnas, en las que los colombianos votaron NO a la refrendación de los acuerdos."La Paz no ha sido derrotada. Incluso, Voceros del Centro Democrático han señalado q tienen objeciones sobre aspectos de lo acordado pero el deseo de paz es universal y unánime. Cómo siempre lo dije durante las conversaciones, respeto profundamente las opiniones en contra. Es el momento de la unión. Hay que buscar un Acuerdo Nacional" aseguró De la Calle en su comuniación.En un acto de coherencia y responsabilidad política, el negociador asumió los errores de las negociaciones con las Farc como suyos y en consecuencia, puso a disposición del Presidente su cargo como Jefe de la Delegación. "No seré obstáculo para lo que sigue. Pero repito que continuaré trabajando por la paz sin pausa en el lugar donde yo pueda ser útil" puntualizó.