La Contraloría General de la República estableció un presunto daño patrimonial por $18.265 millones de pesos en la Gobernación del Meta, por el deficiente manejo e inversión de estos recursos ($9.220 millones de regalías y $9.045 millones propios de este departamento), girados a la Empresa de Petróleos del Llano –Llanopetrol, con destino al proyecto de la Refinería del Meta.Según el organismo de control, este proyecto no evidencia físicamente ningún proceso constructivo y muestra una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente y, en particular, una ostensible falta de planeación que genera incertidumbre y riesgos en la administración y ejecución de los recursos.“Lo que se tienen son una serie de problemas jurídicos y tributarios que recaen en Llanopetrol y por ese conducto a la Gobernación del departamento del Meta”, aseguró la Contraloría haciendo referencia a que dicha empresa corre el riesgo de perder recursos por $3.584 millones, ante la posibilidad de que tenga que hacer pagos de sanciones tributarias, generados por errores tributarios y negligencia de la administración en llegar a acuerdos con la DIAN.El organismo de control finalizó una Actuación Especial de Fiscalización a los recursos de regalías ejecutados por Llanopetrol EICE, empresa industrial y comercial del Estado vinculada al despacho de la Gobernación del Meta, determinando que la Gobernación del Meta realizó a Llanopetrol desembolsos para gastos de funcionamiento por $1.894 millones, sin que mediara documento alguno que soportara dicho pago.La auditoría cubre el período de la anterior administración departamental (2012-2015).El hallazgo correspondiente a los recursos propios del departamento fue trasladado a la Contraloría Departamental del Meta, por ser de su competencia.En desarrollo de esta Actuación Especial de Fiscalización se establecieron también 6 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria.Absoluta falta de planeaciónPara la Contraloría General de la República lo que se evidencia en el caso de la Refinería del Meta es una falta de planeación y conocimiento del sector petrolero, como lo demuestran los tres ajustes y variaciones que ha tenido el proyecto.El proyecto inicial no contó con un estudio de mercado y un análisis del sector económico, lo cual conllevó a tales ajustes.Inicialmente el proyecto de la Refinería del Meta fue presentado el 11 de mayo de 2012, por $5.257 millones. El 14 de junio de 2013, ese valor se incrementó a $40.832 millones, el 28 de junio de ese mismo año se hizo un segundo ajuste por $18.757 millones y el 28 de julio de 2014 se estableció la cifra de $72.596 millones, que corresponde a 13.8 veces el presupuesto inicial.Esto evidencia deficiencias en el proceso de planeación y elaboración del proyecto, generándose con ello el riesgo de no dar cumplimiento a los cometidos y fines esenciales del Estado, subrayó la CGR.La conclusión de la auditoría, en este sentido, es contundente:“El desarrollo de la Refinería del Meta, no ha sido consecuente con las buenas prácticas de desarrollo de proyectos y ha sido deficiente a nivel de pre-inversión, lo que conlleva a que no se haya reducido la incertidumbre y el riesgo que plantean la construcción de una refinería y, por lo tanto, existe alto riesgo de pérdida de los recursos utilizados en la elaboración de estudios avanzados que pueden estar basados en premisas incompletas o equivocadas de la fase de Pre-inversión”.Para la CGR, el proyecto no siguió los procedimientos del Ciclo de Proyectos ni completó las fases y etapas previas que requiere una correcta identificación, preparación y evaluación de proyectos:No se presentaron estudios importantes como son los de Mercadeo, (demanda, oferta y déficit); Estudio Legal; Estudio Técnico (insumos, requerimientos técnicos y tecnológicos, localización y tamaño); Estudio de Riesgos; Estudio Financiero; y Estudio Ambiental (se presentó uno de efecto ambiental, pero como si el proyecto fuera un estudio de pre-factibilidad que no requiere licencia).Además, no existe una cadena de valor que permita evaluar la refinería ni se establecieron indicadores que permitieran conocer si la Refinería era la mejor alternativa posible.En este sentido, la Contraloría considera que como quiera que no se hizo adecuadamente la etapa previa del ciclo de proyectos, “existe aún una alta incertidumbre sobre la viabilidad financiera (costo/beneficio) de la Refinería del Meta una vez puesta en marcha”.Más aún, la CGR dijo que la carece de validez la afirmación que hiciera el anterior Gobernador del Meta, en su informe de gestión, en el sentido de que “Este proyecto logro hacer cierre financiero con los inversionistas extranjeros antes de terminar la vigencia (2015), y se encuentra en proceso de formalización de la negociación.Según la Contraloría, “tales acuerdos no han sido materializados a la fecha, situación que brinda una información errada a la comunidad y órganos de control, contraviniendo la finalidad de dicho informe”.El 21 de diciembre de 2015 Llanopetrol expidió la Resolución 025 de 2015 “por medio de la cual se procede a la adjudicación del proyecto denominado Refinería de Petróleos del Meta”, a la Sociedad RNGS RAO ROSNEFTEGAZTROY representada por su filial RNGS CURACAO TRADE CORP. En la misma se indica que el valor a pagar por la Sociedad RNGS es de U$19.000.000 USD, suma que deberá pagarse a Llanopetrol a más tardar el 21 de enero de 2016.Previamente, el 15 de diciembre, Llanopetrol y la filial de la empresa rusa RNGS suscribieron un memorando de entendimiento para conformar una sociedad que opere y mantenga la refinería de Petróleos del Meta, donde se pactó que la empresa colombiana aportaría los terrenos, la licencia ambiental, estudios y diseños técnicos y el contrato de suministro de curso que se estaba perfeccionado con Ecopetrol.Sin embargo, para el organismo de control es claro que “De las actuaciones citadas hasta la fecha ninguna se ha materializado, sino que por el contrario están representando un riesgo para los recursos de Llanopetrol y por ende a los recursos transferidos a esa empresa por parte de la Gobernación del Meta, así como a los bienes cedidos”.La Contraloría estima que los contratos que ha realizado Llanopetrol con los recursos que le transfirió la Gobernación del Meta “se suscribieron sobre el supuesto de que la refinería sería rentable, algo hipotético que no fue estudiado o demostrado y en consecuencia el riesgo de perder los recursos invertidos en estos contratos y en los demás que se realicen es ALTO”.