Por haber cumplido la pena que se le impuso en el marco de la ley de Justicia y Paz, Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, recobró su libertad gracias a la imposición de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.El magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó la sustitución de la medida de aseguramiento intramuros que pesaba contra alias Monoleche.En consecuencia, el excabecilla paramilitar de la denominada Casa Castaño podrá abandonar la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Itagüí (Antioquia), donde se encuentra privado de la libertad.La decisión se tomó porque el postulado ya cumplió con la pena alternativa de 8 años de prisión, que le impuso la sala de Conocimiento de Justicia y Paz.La magistratura destacó además que Roldán Pérez contribuyó también en la búsqueda y exhumación de varias de las víctimas y tuvo un buen comportamiento carcelario.Alias Monoleche, preso desde hace 10 años, no podrá salir de país sin orden judicial, deberá notificar cualquier cambio de residencia, no podrá contactar a las víctimas ni portar armas de fuego. Deberá cumplir estas y otras restricciones para continuar con el beneficio concedido por la Justicia Transicional.