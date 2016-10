El No alcanzó una apretada victoria en el plebiscito de este domingo, al obtener un 50.22% de los votos, superando al SÍ que obtuvo 49.77%.Escrutado el 99.91% de las mesas, la abstención en Colombia fue de 62.58%.El escrutinio dio al NO un 50.22%, equivalente a 6.430.889 votos, superando al SÍ que alcanzó 6.374.283 votos.La votación deja los acuerdos con las Farc en una situación de ilegitimidad jurídica y al Presidente Santos enfrentando una derrota que demuestra que sus políticas dividieron al país.El NO ganó en Antioaquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Arauca, Casanare, Meta, Huila, Caldas y Caquetá.Los votos válidos fueron 12.805.172. Los votos no marcados fueron 86.193 y los votos nulos 170.915.