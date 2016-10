Cinco de cada seis niños menores de dos años a nivel mundial no reciben suficientes alimentos nutritivos para su edad, lo que los priva de la energía que necesitan para su desarrollo físico y cognitivo.Según un nuevo informe de Unicef divulgado hoy, la falta de nutrientes esenciales afecta el desarrollo del cerebro, huesos y órganos de los menores cuando se encuentran en la fase de crecimiento.El portavoz de Unicef en Ginebra, Christophe Boulierac, detalló los hallazgos del estudio.”Uno de cada cinco bebés no come alimentos sólidos hasta los 11 meses, la mitad de los niños entre 6 meses y 2 años no recibe el mínimo de comidas para su edad, y menos de un tercio de niños en esa franja de edad recibe una dieta variada consistente en cuatro o más grupos de alimentos diariamente, lo que les causa deficiencias de vitaminas y minerales.”, señaló Boulierac.El informe también indica que casi la mitad de los niños en edad preescolar sufre anemia y solamente la mitad de los menores entre 11 meses y 6 años recibe alimentos de origen animal como pescado, carne, huevos y productos lácteos.En África subsahariana y Asia meridional, sólo uno de cada seis niños en la misma franja de edad en los hogares más pobres come una dieta mínimamente variada, en comparación con uno de cada tres en las familias de países con más recursos.Finalmente, Unicef señaló que el acceso a alimentos nutritivos asequibles para los menores más pobres requerirá de mayores y más específicas inversiones por parte de los gobiernos y el sector privado.