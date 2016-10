Sobreutilización Sobreutilización Uso adecuado % municipal Hectáreas % municipal Hectáreas % municipal Hectáreas 1. Chivatá 97% 4.780 1. Tununguá 48% 1.381 1. Cubará 87% 102.209 2. Sutatenza 95% 3.821 2. San José de Pare 44% 3.211 2. Guicán 84% 79.810 3. Santa Sofía 92% 7.208 3. Chiquinquirá 31% 5.196 3. Busbanzá 83% 2.101 4. Soracá 90% 5.042 4. Tinjacá 26% 2.132 4. Chiscas 82% 54.881 5. Guateque 88% 3.178 5. San Miguel de Sema 25% 2.412 5. Sáchica 75% 4.732 6. Caldas 88% 6.957 6. Firavitoba 25% 2.749 6. Betéitiva 72% 7.283 7. Boyacá 86% 4.058 7. Briceño 25% 1.621 7. Pisva 70% 32.447 8. Muzo 82% 11.329 8. Jenesano 24% 1.434 8. Chita 69% 45.578 9. Tuta 82% 13.562 9. Santana 23% 1.694 9. Paya 69% 30.625 10. Nuevo Colón 82% 4.172 10. Sáchica 22% 1.407 10. Pajarito 68% 21.959

A nivel nacional, Boyacá, que alberga 2,3 millones de hectáreas, está entre los 13 departamentos más afectados por conflictos de uso del suelo como la sobreutilización y subutilización.Según cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1,1 millones de hectáreas boyacenses cuentan con un uso inadecuado del suelo, cifra que representa el 48,3% del área departamental.Con el fin de establecer cuáles son los territorios que más aportan a este uso inadecuado en Boyacá, el IGAC analizó detalladamente sus 123 municipios, y elaboró un “ranking” con los más perjudicados por la sobrecarga agropecuaria, los que más desaprovechan sus tierras fértiles y los que más respetan la vocación del suelo.Actualmente, el 42,5% de todo el departamento de Boyacá (984 mil hectáreas) se encuentra afectado por la sobreutilización, fenómeno que se traduce como la sobrecarga y el desmesurado uso de las actividades agrícolas y pecuarias sobre el suelo.Los dos municipios que más aportan al alto índice de sobreutilización boyacense son Chivatá y Sutantenza, los cuales tienen prácticamente toda su área municipal bajo este conflicto de uso.De las 4.932 hectáreas que hacen parte de Chivatá, el 97% de sus suelos sufre por este fenómeno (4.780 hectáreas). En Sutanteza el panorama es similar, con el 95% del área municipal sobreutilizada (3.821 hectáreas).El “top 5” de la sobreutilización boyacense lo completan Santa Sofía (92% de su área), Soracá (90%) y Guateque (88%).Por su parte, los menos perjudicados son Sáchica (3%), Busbanzá (6%) y Cubará (8%).“La sobreutilización es un conflicto de uso relacionado directamente con la actividad agropecuaria descontrolada. El ideal es que las autoridades fomenten la agricultura y la ganadería en las áreas que tienen suelos aptos para tales fines, y no continúen depredando los recursos naturales como páramos y cuerpos de agua”, dijo Germán Darío Álvarez, Subdirector de Agrología del IGAC, en el XVIII Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo, realizado esta semana en Villa de Leyva.Aquellos terrenos que cuentan con una potencialidad para algún tipo de producción, pero la cual lamentablemente no es aprovechada, se consideran afectados por la subutilización.En Boyacá, este conflicto de uso está presente en el 5,8% del departamento (133 mil hectáreas). Los dos municipios que “sacan la cara” por este fenómeno son Tununguá (48% de su área – 1.381 hectáreas) y San José de Pare (44% - 3.211 hectáreas).“Estos terrenos tienen una capacidad productiva destacable, la cual es totalmente desperdiciada. En algunos casos estas tierras son destinadas a usos que no tienen nada que ver con las actividades agrícolas o ganadeas, como la urbanización. Vivo ejemplo de la subutilización es la Sabana de Bogotá, zona que cuenta con unos de los mejores suelos para cultivar, pero que han quedado bajo el cemento de los condominios”, enfatizó Álvarez.Los menos subutilizados en Boyacá son Chiscas, Quípama y Mongua.Los ejemplos a seguirBoyacá también tiene casos dignos de seguir. Según el IGAC, aún en el 48,5% del departamento se hace un uso adecuado del suelo y la tierra, porcentaje que abarca 1,1 millones de hectáreas.Los municipios con mayor cantidad de área a favor del recurso suelo son Cubará (87% - 102.209 hectáreas) y Guicán (84% - 79.810 hectáreas).Las otras tres plazas en el top 5 del uso adecuado las ocupan Busbanzá (83%), Chiscas (82%) y Sáchica (75%).“Colombia está urgida por una profunda transformación del campo, la cual no solo debe incluir tierras para la comunidad campesina, sino acciones que permitan que se respete la vocación de los suelos. Con esto no solo se verían beneficiados los recursos naturales, sino los mismos campesinos, ya que contarían con información del producto más apto para implementar en sus parcelas”, puntualizó el Subdirector de Agrología del IGAC.