La secretaria de Hacienda, Elina Ulloa Sáenz, el secretario de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, Sergio Armando Tolosa Acevedo, y las cámaras de Comercio de Boyacá, presentaron ante la Asamblea de Boyacá un proyecto de ordenanza con el que se busca eliminar la estampilla pro seguridad social y bajar un punto el impuesto de registro en las cámaras de comercio, del 0.7% al 0.6%.“No existe ninguna afectación en la programación del marco fiscal a mediano plazo, puesto que para el caso del impuesto de registro la eliminación del 0.1% se compensa con el número de actos que se registren con este beneficio”, expresó la secretaria de Hacienda, Elina Ulloa Sáenz.El objetivo de esta iniciativa es reactivar las empresas, atraer nuevas inversiones, generar la creación de nuevas empresas y formalizar las pequeñas y medianas empresas.“Esto significa que nos vamos a volver más competitivos como región, actualmente los empresarios dicen que Boyacá tiene grandes potencialidades, pero no se atreven a crear empresa por estos tributos que no existen en otros departamentos”, dijo el secretario de Productividad, TIC y Gestión de Conocimiento, Sergio Armando Tolosa Acevedo.Según el estudio de competitividad, entre 25 departamentos, Boyacá ocupa el puesto 23, es decir, que no tenemos mediana ni grande empresa.“Nos estamos llenando de microempresas y supermercados, con este beneficio tributario queremos que las empresas inviertan acá, generen empleo y desarrollo empresarial”, finalizó Sergio Armando Tolosa Acevedo.El proyecto de ordenanza tendrá 3 debates en la Asamblea de Boyacá y fue presentado por la secretaria de Hacienda, Elina Ulloa Sáenz, y el secretario de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, Sergio Armando Tolosa Acevedo.