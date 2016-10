Como parte de la estrategia de internacionalización de la capital, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Bureau de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca, lograron que la ciudad fuera la primera en América Latina en albergar el evento de jóvenes líderes más importante del mundo, One Young World 2017.En el marco de su versión 2016, que finaliza hoy en Ottawa, Bogotá recibió oficialmente la sede de manos del alcalde de esa ciudad, Jim Watson, frente a 2.500 jóvenes líderes de 196 países, y 50 personalidades internacionales como Emma Watson, Bruce Dickinson, Bob Geldof, Kofi Annan, Prof. Muhammad Yunus, Mary Robinson y Cher.Durante esta edición del OYW estuvieron presentes la presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, y la directora del Bureau de Convenciones, Sandra García.Mónica de Greiff afirmó que “la Cámara de Comercio de Bogotá trabaja de manera permanente en la generación de iniciativas que promuevan proyectos juveniles y transformadores para el desarrollo de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida. Acompañamos a emprendedores, innovadores y creativos para que cumplan sus sueños empresariales. Es un honor recibir un evento como One Young World 2017, la ciudad llenará las expectativas para generar lazos entre jóvenes y líderes internacionales, y propuestas innovadoras de impacto mundial.”.Sandra García, Directora Ejecutiva del Bureau de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca, explicó que “más que un evento, One Young World es una plataforma para generar conexiones del más alto nivel, crear y potenciar proyectos de desarrollo de altísimo impacto local e internacional, visibilizar las mejores prácticas e ingresar al selecto grupo de jóvenes líderes mundiales, con quienes premios nobel, expresidentes, CEO´s, artistas, activistas y organismos multilaterales, diseñan y trabajan proyectos de transformación mundial”.“Nuestra misión es traer eventos a la ciudad que además de posicionar internacionalmente a Bogotá y llenar salones y hoteles, generen un impacto real en el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad/región, y que aporten en el proceso de transformación que vive el país. Tener una robusta delegación de jóvenes colombianos en Ottawa es solo el inicio de un sinfín de oportunidades que comenzarán a abrirse para la juventud del país” afirmó Sandra García.El Bureau de Convenciones de Bogotá seleccionó a 20 jóvenes, líderes en sus comunidades, empresas o universidades, fundadores de proyectos sociales, con reconocimientos nacionales o internacionales que participaron en el evento, y que llevaron a Canadá una muestra de lo que One Young World encontrará en Colombia en 2017.