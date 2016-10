El Presidente Juan Manuel Santos en una alocución a los colombianos, indicó en qué van los avances del Diálogo por la Unión y la Reconciliación.El Mandatario recordó que en los últimos días ha estado dialogando con muchas personas, de muchos sectores y organizaciones ciudadanas que apoyaron el Sí y que apoyaron el No, para avanzar en la unión nacional para la paz.Citó que con los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana se establecieron procedimientos para recibir sus propuestas. “Estamos pendientes de esos avances”, dijo.Informó que durante su reunión con la exministra y excongresista Marta Lucía Ramírez, ella le entregó un documento con puntos concretos. “Le reiteré que la propiedad privada no está en riesgo y que los propietarios de buena fe tienen su tierra protegida y garantizada”, señaló el Jefe de Estado.Explicó que en su encuentro con el exprocurador Alejandro Ordóñez y muchos pastores de iglesias, algunos por el Sí y otros por el No, “hablamos sobre la importancia de la familia para construir paz y pude explicarles que el acuerdo no promueve la ideología de género”.“No la promueve, ni siquiera la menciona. Lo que sí está en el acuerdo es un reconocimiento explícito y algo muy importante: una defensa de las mujeres como víctimas y como constructoras de paz”, agregó.También se refirió a su diálogo con las víctimas, tanto las que apoyaron el Sí como el No, a quienes reiteró que sus derechos están en el centro del acuerdo.“Muchas insistieron, con razón, en la necesidad de saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos”, sostuvo.Otro hecho que destacó el Presidente en su declaración de esta noche fue su encuentro con indígenas.“Fue muy emocionante recibir a grupos indígenas, nuestros hermanos mayores, quienes me solicitaron con vehemencia que perseverara en la construcción de la paz. Y así lo haré. La gran mayoría me ha pedido que encontremos una solución pronta, porque la incertidumbre es enemiga del proceso”, subrayó.“Seguiré escuchando y recogiendo inquietudes para aclararlas y para que la mesa de negociaciones pueda discutirlas. La paz nos debe unir, la paz nos dará oportunidades a todos los colombianos de construir una mejor nación para nuestros hijos”, concluyó el Presidente de la República.