El enviado especial de la ONU para Siria advirtió hoy que el este de la ciudad de Alepo podría quedar completamente destruido en cuestión de dos meses si se mantiene el nivel de violencia que se observa actualmente.En declaraciones a la prensa en Ginebra, Staffan de Mistura afirmó que la ONU no permanecerá pasiva, alertando que Alepo podría convertirse en otra Rwanda o Srebrenica.De Mistura recordó que hay 275.000 personas sitiadas en el este de Alepo, 100.000 de las cuales son niños, y señaló que desde el 23 de septiembre habrían muerto más de 375 civiles.Subrayó la urgencia de un cese de hostilidades y de acceso al personal humanitario para aliviar el sufrimiento de la población.Asimismo, el enviado se dirigió directamente a los combatientes del grupo extremista Al Nusra que operan en Alepo y que se estima serían mil, pidiéndoles que salgan de Alepo con dignidad.¿Podrían mirar a los ojos de la gente de Alepo y decirle que su grupo se quedará ahí y que los civiles seguirán siendo rehenes porque ustedes se niegan a salir de la ciudad?, les preguntó a los combatientes.“Me gustaría que respondieran esta pregunta. No a mí, sino a esas 275.000 personas. Y si deciden salir con dignidad y con sus armas hacia Idlib o adonde sea que quieran ir, yo personalmente estoy listo para acompañarlos”, dijo de Mistura.Preguntó también a las autoridades rusas y al Gobierno sirio si detendrían los bombardeos y permitirían la presencia de la ONU y la ayuda humanitaria si Al-Nusra saliera de Alepo.Por otra parte, aclaró que eso no significaría el fin del conflicto y reiteró la necesidad de relanzar el proceso político para Siria.