Valerio Conti del Lampre-Merida venció en solitario en la etapa más larga de la Vuelta a España, con final en Urdax-Dantxarinea.Conti hizo parte de una escapada de 12 ciclistas, que llegó a tomar 34 minutos de ventaja al lote del líder Quintana. En el top 10 no hubo modificaciones, puesto que los hombres de la fuga no representaban peligro.El italiano se despegó de sus acompañantes y llegó en solitario a la meta, por delante de Danilo Wyss (BMC) y del ruso Sergey Lagutin (Katusha), nuevo líder de la montaña.Este sábado se corre a etapa reina de la Vuelta, entre Urdax-Dantxarinea y Aubisque - Gourette, sobre 196 kilómetros con cuatro puertos en los últimos 130 km.1. QUINTANA N. - 52h 56' 29''2. FROOME C. a 00' 54''3. VALVERDE A. a 01' 05''4. CHAVES J. a 02' 34''5. CONTADOR A. a 03' 08''6. KONIG L. a 03' 09''7. YATES S. a 03' 25''8. SCARPONI M. a 03' 34''9. DE LA CRUZ D. a 03' 45''10. SANCHEZ S. a 03' 56'