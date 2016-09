La etapa fue ganada al sprint por el francés Jean Pierre Drunker, quien venció en el remate de una fracción que no tuvo cambios en las posiciones de privilegio de la general.Drucker logró superar a Selig y Arndt, que le siguieron en a línea de meta. El grupo del líder Quintana ingresó a dos segundos del ganador de la etapa.La general no tuvo modificaciones y los corredores de disponen a tomar la jornada de descanso de este martes, antes de afronatr las últimas etapas antes de llegar el domingo a Madrid.La vuelta regresa el miércoles con la fracción entre Castellón y Llucena - Camins del Penyagolosa, sobre 177.5 kilómetros. Será otra jornada para que Quintana se consolide en la general, tendrá cuatro puertos de montaña, en que el principal es la llegada en uno de primera categoría.1. QUINTANA N. - 64h 57' 27''2. FROOME C. a 03' 37''3. CHAVES J. a 03' 57''4. CONTADOR A. a 04' 02''5. YATES S. a 05' 07''6. SANCHEZ S. a 06' 12''7. TALANSKY A. a 06' 43''8. FORMOLO D. a 07' 17''9. DE LA CRUZ D. a 07' 23''10. SCARPONI M. a 07' 39''