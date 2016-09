Jens Keukeleire de Orica-BikeExchange venció en la etapa 12 de la vuelta a España, una fracción que no trajo sustos a los hombres del top 10.Dries Devenyns, del IAM Cycling, atacó en el segundo paso por El Vivero y logró abrir suficiente brecha para lanzarse en un solitario descenso hacia la meta pero fue alcanzado a cuatro kilómetros de meta.En el lote del líder Quintana se presentaron permanentemente ataques y contrataques, pero ninguno logró tomar ventaja del ascenso final.Al final fue una llegada masiva que se resolvió al sprint, con victoria para el aquipo Orika. En la general no hubo cambios.El viernes se corre la etapa entre Bilbao y Urdax-Dantxarinea, sobre 213.4 kilómetros.1. QUINTANA N. - 46h 53' 31''2. FROOME C. a 00' 54''3. VALVERDE A. a 01' 05''4. CHAVES J. a 02' 34''5. CONTADOR A. a 03' 08''6. KONIG L. a 03' 09''7. YATES S. a 03' 25''8. SCARPONI M. a 03' 34''9. DE LA CRUZ D. a 03' 45''10. SANCHEZ S. a03' 56''