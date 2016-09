La etapa 18 de la Vuelta a España no tuvo cambios en la general, Nairo Quintana mantiene un sólido liderato a falta de tres etapas.En la primera parte de la etapa hubo una fuga de cinco hombres, que fue "cazada" a 11 kilómetros para la meta.El pelotón buscó la llegada masiva para permitir un remate al sprint, que efectivamanete fue un duro remate de alta velocidad, que dejó como ganador a Magnus Cort Nielsen, del Orica-BikeExchange. Le siguieron Nikias Arndt y Jean-Pierre Drucker.El grupo del líder ingresó compacto y no hubo modificaciones en la general que sigue siendo liderada por Nairo Quintana, a falta de la contrarreloj que se correrá este viernes 9 de septiembre, entre Xàbia y Calp, sobre 37 kilómetros.1. QUINTANA N. - 74h 30' 03''2. FROOME C. a 03' 37''3. CHAVES J. a 03' 57''4. CONTADOR A. a 04' 02''5. YATES S. a 06' 03''6. TALANSKY A. a 07' 34''7. SANCHEZ S. a 08' 12''8. FORMOLO D. a 08' 13''9. SCARPONI M. a 08' 28''10. DE LA CRUZ D. a 08' 52''