El atraco callejero, el delito que más golpea a los habitantes de Bogotá, cayó un 12 por ciento entre enero y agosto de este año, frente al mismo período del 2015.Dicha reducción es considerada histórica en la última década, si se tiene en cuenta que en años anteriores la gran problemática para las autoridades era precisamente combatir el hurto a personas. Este delito, en vez de ceder, venía al alza.Ahora, según los datos de la Subsecretaría de Seguridad, de enero a agosto de 2016 se presentaron 6.534 robos a personas, una disminución de 116 casos, teniendo en cuenta que para el mismo período del año pasado se registraron 6.650 hurtos.La zona de la ciudad en donde más bajaron los atracos callejeros fue el centro de Bogotá. Las localidades en donde se presentó una reducción significativa de hurtos fueron Chapinero, en donde el primer semestre de 2015 se registraron 518 robos y este año disminuyeron a 403; Santa Fe, que pasó de 538 hurtos a 385; y Mártires que bajó de 319 a 233.¿Cuál fue la estrategia que puso en marcha Peñalosa para lograr este resultado? "Se focalizó el patrullaje policial en los puntos calientes del crimen. Estamos interviniendo 754 puntos que fueron identificados como zonas críticas de criminalidad y este tipo de intervenciones son muy efectivas para reducir el crimen”, explicó del subsecretario de Seguridad, Daniel Mejía.El funcionario habló, además, de otras decisiones adoptadas que han contribuido a reducir el delito. “Una de las medidas que más ha contribuido para bajar este delito es la desarticulación de las 'ollas' del microtráfico, de estructuras criminales que operan en el centro de la ciudad, en donde la reducción en las cifras de hurto a personas es muy superior al 12%. Estamos hablando de cifras en Mártires superiores al 30% y en Santa Fe y Candelaria superiores al 20%. Esa desarticulación de estructuras criminales que operaban como sitios de receptación de objetos hurtados ha contribuido también a la reducción significativa en las cifras de atracos a personas”.En los próximos días se focalizarán las intervenciones en la localidad de Kennedy. Las autoridades centrarán su atención en esa zona de la ciudad para alcanzar resultados positivos como se han logrado hasta el momento.El nuevo modelo de seguridad ha sido exitoso debido al trabajo mancomunado entre la Administración Distrital y las autoridades. Todas las unidades de policía han tenido que ver en esta estrategia: la policía de cuadrantes, la policía de vigilancia, inteligencia, investigación criminal y Gaula, que han jugado un papel fundamental para desarticular estructuras criminales.“Los crímenes que estamos atacando no son de oportunidad sino que son planeados por bandas organizadas que se dedican, por ejemplo, al hurto de celulares o a los robos en TransMilenio. Esa desarticulación de las bandas que operaban en el centro de la ciudad, en el sistema integrado de transporte público, ha llevado a una reducción de los delitos”, agregó Mejía.La fuerza élite que opera encubierta en TransMilenio y SITP está conformada por 100 miembros de la Sijin y la Sipol que trabajan de civiles. Dicha estrategia ha dado resultados, pues los robos en TransMilenio ya se redujeron un 42 por ciento, y los del SITP en un 36 por ciento.“Sin duda el éxito de la estrategia para bajar los robos es trabajar de la mano con la Policía. Esa fue la primera instrucción del alcalde Peñalosa desde el momento en que fue elegido, es decir desde octubre del año pasado. En ese entonces, cuando nos reunimos con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá le dejamos claro que íbamos a trabajar como equipo, como aliados, para que se vieran resultados concretos”, indicó el subsecretario de Seguridad.Y eso es precisamente lo que ha venido haciendo el Distrito con el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. La sinergia entre el Distrito y las autoridades ha permitido apoyar la labor de la policía, de la Fiscalía y de la Brigada XIII del Ejército. “Las divisiones que se vieron en administraciones anteriores lo único que llevaron fue a que los delitos aumentaran, como se vio en los últimos 12 años”, puntualizó Mejía.Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia y experto en temas de seguridad urbana, señaló que la reducción del 12% en los atracos callejeros demuestra que “el nuevo modelo de seguridad no solamente está funcionando bajo la administración Peñalosa sino que se restablecieron las líneas de trabajo en materia de política pública entre Palacio de Liévano, el Comando de la Policía Metropolitana y el aparato de justicia”.Para Libreros, la única solución para mejorar la seguridad en Bogotá no era identificar puntos calientes sino mejorar la relación entre Alcaldía y Policía. “Si no se solucionaba este tema que durante tantos años fracasó difícilmente íbamos a tener avances. Hoy en día creo que esta estrategia está funcionando porque hay una línea de trabajo que ha permitido la disminución del 12% en hurtos”.El docente de la Universidad Externado felicitó a Peñalosa por diseñar un objetivo claro por alcanzar y destacó que el alcalde haya empoderado a cada una de las instituciones con recursos y talento humano para que Bogotá se convierta en ejemplo ante otras ciudades en el país.“Los robos en el centro de Bogotá bajaron porque la intervención de las autoridades fue en el punto focal de crisis. La Policía y la Alcaldía están demostrando que es posible ganar la victoria contra el crimen focalizado sin dejar de atender las necesidades de la dispersión del crimen en el sector”, concluyó Libreros.En Bogotá se ha presentado una significativa reducción en prácticamente todos los delitos. Los homicidios bajaron un 8% y las lesiones personales más del 10%. El próximo 3 de octubre quedará formalmente constituida la Secretaría de Seguridad y esa misma fecha comenzará a funcionar.