El cantautor Reynaldo Armas, cedió los derechos de autor de su composición musical: “A Sogamoso”, como un regalo a la ciudadanía, al conmemorarse 206 años de la declaratoria de Villa Republicana.El artista venezolano aseguró que hizo el regalo a la ciudad por petición del alcalde Sandro Condía. El autor consideró apropiado hacer este significativo homenaje.“Esta canción tiene más de treinta años, fue dedicada en agradecimiento a la ciudad de Sogamoso. Hablando con el alcalde, el me hizo una propuesta, me propuso que si le podía ceder los derechos de esta canción, que me pertenece en letra y música, para él poder hacer uso de esta”, expresó el artista en la tarima, ante cientos de asistentes al espectáculo que presentó en las “Ferias del Sol 2016”. Y agregó: “Quiero autorizarlo para que haga uso de esta letra y esta música”.De su parte, el primer Mandatario de Sogamoso, agradeció la muestra de afecto del cantautor con la ciudad: “Fue un gran regalo del artista a la Ciudad, es una maravillosa canción, para mí es un himno. Esperamos poder usarla como parte de nuestra identidad”, anunció el alcalde, Sandro Condía.Una vez se adelantes los trámites respectivos de sesión, la Administración Municipal la aprovechará para fortalecer el sentido de pertenencia y amor por Sogamoso.