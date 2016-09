El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció este viernes que promoverá un proyecto de ley en el Congreso de la República con el fin de acabar las corridas de toros en Bogotá.“En muchas ocasiones he dicho que no me gustan las corridas de toros, pero - más importante que mi gusto- es que la inmensa mayoría de las personas en Bogotá no quiere eso. La plaza de toros, que le pertenece a todos los ciudadanos, no debería ser utilizada para estos propósitos”, sostuvo Peñalosa.El Alcalde dijo que respeta y acata el fallo de la Corte Constitucional, que obliga al Distrito a permitir la realización de corridas de toros en La Santamaría, pero dejó en claro que está “totalmente en desacuerdo” con esa orden que debe obedecer.Por eso, Peñalosa reveló que promoverá el proyecto de ley en el Congreso y que en ese sentido ha hablado con el senador Carlos Fernando Galán.“Estamos explorando todos los caminos legales y respetuosos de las normas. Uno de esos es hacer una reforma a la ley que prohíbe el maltrato a los animales. Curiosamente, hoy, dicha ley no incluye a los toros. El otro camino es una ley para morigerar o eliminar el trato cruel a los toros. En ambos casos se requiere de una ley del Congreso de la República”, señaló Peñalosa.“Así como la Corte Constitucional nos está obligando a volver a abrir la plaza de toros La Santamaría para las corridas, también nos da permiso para que promovamos en el Congreso la aprobación de leyes que eviten el maltrato de los toros”, señaló el Alcalde.