Daniel Quintero Trujillo* | Los periodos vacacionales de los estudiantes están reglamentados legalmente y definidos en los calendarios académicos de las instituciones, como un derecho no negociable y que debe respetarse para beneficio de los escolares y de sus familias .En estos periodos se debe prohibir las tareas, por cuanto las vacaciones son para descansar y no para torturar a los escolares.Es por ello que las políticas educativas y recreacionales en los Departamentos y Municipios deben impulsar el desarrollo de proyectos pedagógicos en estos periodos para transformarlas en Vacaciones Recreativas. Son concebidas como un espacio de descanso de los estudiantes, a través del desarrollo de proyectos pedagógicos conducentes a un sano esparcimiento y orientadas al desarrollo de habilidades, generar competencias sociales y cognitivas, que además de incrementar la productividad académica contribuye también a prevenir problemas psicosociales como el alcoholismo, drogadicción o delincuencia juvenil.Como objetivos específicos de las Vacaciones recreativas se pueden señalar, entre otros, las siguientes:· Sensibilizar a los escolares con el medio psicosocial donde se desarrolla con especial atención a la biodiversidad de su entorno.· Desarrollar habilidades creativas en las diferentes áreas del conocimiento.· Crear un espacio amable de convivencia con otros estudiantes.· Facilitar a los padres de familia el desarrollo tranquilo de sus actividades.De acuerdo con investigaciones sobre el empleo del "Tiempo libre "de los escolares, se ha podido concluir que los escolares que provienen de familias con mayores recursos participan en talleres de música, literatura, teatro, danza y pintura; o viajan dentro y fuera del país, en cambio los niños de escasos recursos tienen poco acceso a esas actividades y muchas veces ni siquiera cuentan con espacios recreativos estimulantes. De ahí la importancia de las actividades en torno a las vacaciones recreativas realizadas por diversas entidades de recreación. Cultura y deporte que con sus políticas públicas pueden viabilizar estos proyectos vacacionales, disminuyendo así el tiempo de ocio y aumentando los espacios de sano entretenimiento en los periodos de receso escolar.En el desarrollo de estas vacaciones se puede vincular a profesionales en la recreación quienes fomentarán en los asistentes la pasión por las diversas actividades o a padres de familia que tengan un liderazgo en cada uno de los proyectos programados, como los siguientes:1. Explorando nuestro entorno natural: Para brindar. la oportunidad de conocer los recursos naturales del municipio donde los escolares habitan, teniendo en cuenta como principal objetivo sensibilizar y divulgar de manera interactiva las principales especies animales y vegetales del entorno Este propósito logrará generar una conciencia de la conservación de nuestros recursos, ya que tiene como premisa que: solo se puede conservar y recuperar lo que verdaderamente conocemos.2. Expresión escénica: Es un conjunto de aquellas actividades de las cuales el ser humano busca manifestar diversos sentimientos, transmitiendo diferentes mensajes mediante la utilización de su propio cuerpo a través de la danza, bailes, teatro, títeres.3. Actividades al aire libre: Donde se aprovechan el contacto directo con agentes naturales y eventualmente con el paisaje cultural para canalizar el espíritu creador del ser humano a través de acciones psicológicas y físicamente sanas. Estas actividades son manifestaciones lúdicas como los juegos, carreras de observación, campamentos educativos, caminatas de exploración del medio.4. Expresión plástica: A través de ejercicios de expresión creadora de formas, texturas, materiales, a partir de inventar ideas, aprovechando diversos materiales que estimulen un desarrollo emocional, intelectual, físico, perceptivo, social, estético y creador, tales como: manualidades, realización de artesanías, bellas artes y actividades plásticas.5. Recreación al galope: Son actividades que giran en torno de los niños y caballos vinculándolos con la naturaleza a través de paseos veredales.6. Actividades deportivas: Encaminadas al entrenamiento de un deporte como el futbol, tenis de campo, básquetbol, natación, pesca, ciclismo etc.7. Taller de música. Bailes clásico y folclóricos: donde se desarrollan clases de instrumentación musical, de ballet clásico, danza clásica para niños y jóvenes y bailes folclóricos.8. Taller de cocina infantil: Para enseñar a los escolares el arte de la gastronomía y de preparación de los sabores de nuestra cocina.9. Redacción de cuentos y relatos: Basadas en las experiencias de los estudiantes.10. Cine al parque: con proyecciones de películas de contenido Pedagógico y social que estimulen la formación de valores de solidaridad y sentido de pertenencia.11. Club de lectura: con el lema "La lectura es mi cuento" para estimular el hábito lector creando además, la capacidad de análisis e interpretación de textos leídos.En el informe de James Coleman 1964,uno de los más e importantes estudios sobre desigualdades educativas del siglo XX, después de analizar el efecto que tienen las vacaciones sobre el rendimiento escolar de los niños, se concluyo que aquellos en quienes no se promueve el aprendizaje durante esta época se distancian en su desarrollo cognitivo y en destrezas de lenguaje, en comparación con quienes viven el receso de manera lúdica y pedagógica; lo que significa que los niños que al dejar sus estudios a un lado en la temporada de vacaciones sin ninguna programación, la consecuencia inmediata es que la actividad del sistema neuronal disminuya y pierda el ritmo del aprendizaje.Cuando no existen en los municipios programas de vacaciones recreativas, es muy importante que los padres aprendan a coordinar el tiempo libre de sus hijos ya sea dedicando por lo menos una hora diaria a realizar alguna actividad con sus hijos, como participar en las actividades de casa, leer un libro, armar: rompecabezas o jugar ajedrez.Como éstas y muchas otras actividades, estimulan la capacidad de analizar, memorizar y no perder el interés por el estudio."Felices vacaciones Recreativas. Contribuyen al desarrollo cognitivo y son el camino para la buena salud mental de los estudiantes."---*Educador y EscritorDanielquintero47@gmail.com.