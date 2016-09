Ruben A. Useche Ramírez * | En los Estados Unidos y los países latinos y del caribe gran parte de las gentes realizan un Exceso de Trabajo Diario que los mantiene en estrés continuo, poniendo su salud en estado de peligro.Desde la década de 1950 del pasado Siglo XX, se impuso por acuerdo de Organismos Internacionales, entre ellos la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) y la Organizacion de Mundial de la Salud (OMS), la jornada laboral de ocho horas diarias, la sustentación de estos Organismos fue que de esta manera: “los Trabajadores repartirían las 24 horas del día, asi: ocho horas para el trabajo; ocho horas para dormir y ocho horas para estudios extras, con los hijos, deportes y otros”.Esta es la normativa legal laboral y humana,q ue viene rigiendo, más o menos, en el mundo, desde hace 70 años atrás y según parece, siguen defendiendo los mismos organismos y las diferentes Leyes de cada país de la Organización de las Naciones Unidas - ONU.Pero las estadísticas y los hechos dice otra cosa especialmente en varios países de América Latina y del Caribe y lo estamos viendo acá en los Estados Unidos el país Eje de nuestro potente, poderoso y grandioso continente americano, en Estados como California, Arizona, Nueva York, Chicago, Filadelfia, las Carolinas y la Florida entre otros.Según parece y uno lo va entendiendo al igual que la opinión pública, es que, una cosa es lo acordado y escrito y otra lo que se ejerce y se practica.En países como México, Argentina, Chile y Bélice, entre otros, las jornadas laborales extendidas a sesenta 60 horas semanales vienen siendo lo normal y en los Estados Unidos poco a poco se viene también ampliando o extendiendo.En los Estados antes mencionados donde figura el Modelo Medio Tiempo Adicional, o ‘part time’ en Inglés, que configura sesenta 60 horas de trabajo a la semana. Con este modernismo tecnológico hiperconectado, los trabajadores funcionan ante el pedimento u orden por correo, redes sociales de sus empleadores, superiores o clientes, en el buen sentido de la palabra, fuera de las Cuarenta horas de Trabajo contratadas de acuerdo a la Ley, que termina con la aceptación de las horas de trabajo adicionales, o ‘part time’, - que en la mayoría de los casos, por necesidad familiar, económica básica para el sustento de su familia acepta complacidamente el trabajador.Naturalmente esta situación de trabajo llevado por la necesidad, trae el estrés que según esta demostrado afecta la productividad del trabajador y su salud en peligro.Para el Banco Mundial esa situación en cualquier individuo por presión de tiempo y estrés, traen y provocan tensión mental y agotamiento físico, que a corto o largo tiempo, según el estado físico de cada persona trae su consecuencia fatal.Esta declaración del Banco Mundial llena de humanismo, la ratifican los organismos internacionales OMS y OIT.Biológicamente el estrés es la repuesta del cerebro ante cualquier emergencia. De manera que no se debe gastar energía extra y mejor mantenerse alerta.Otro Dato: La Organización Mundial de la Salud en su trabajo, considera que la cuarta parte de los infartos que se producen al año, en México, están vinculados a las enfermedades físicas, emocionales o psicológicas provocadas por el estrés crónicoSi le ponemos atención sería y responsable o como decimos en Colombia. “le paramos bolas” a este delicado problema de nuestra salud, los inmigrantes, a pesar de sus necesidades lógicas, siendo para mí que la vida sin problemas no es vida, porque precisamente el Dios de mis creencias, me dio la libertad para escoger los caminos de la vida y naturalmente para razonablemente encontrar las soluciones a las dificultades.De manera, pienso y creo, que toca reajustar presupuestos familiares y controlar el consumismo, pues por unos pesos más no se puede exponer la salud y la felicidad de su familia.Y además hay que pensar, analizar, meditar y reflexionar sobre lo que viene sucediendo actualmente en este mundo desconcertante, temeroso e incierto donde muchas dirigencias de todos los sectores y áreas no piensan sino en la exagerada ambición al poder y al dinero para ellos, queriéndonos llevar al fondo del mar.----*Periodista.