Daniel Quintero Trujillo* | Desde tiempos inmemoriales los campesinos de Firavitoba, como consecuencia de las épocas de verano que con frecuencia los azota han buscado soluciones prácticas y eficientes para garantizar la supervivencia y calidad de sus cultivos, pastos y ganadería utilizando para ello las denominadas "tomas de Regadío" como una práctica agropecuaria indispensable para dinamizar la economía rural, a través de encauzar los ríos y quebradas por acequias para utilizar el agua con estos fines.Estas tomas de agua, llamada también agricultura de regadío, consiste en el suministro de agua a los cultivos a través del métodos tradicionales de inundación; lo que requiere tecnificación y gran inversión por parte del gobierno Departamental y municipal, para la construcción de una infraestructura de canales, acequias revestidas de cemento, utilización de aspersores, compuertas con reguladores automáticos para abrir y cerrar de acuerdo a la cantidad de agua necesaria, medidores del nivel del río y procedimientos permanentes para mantenerlas y evitar que las zanjas se conviertan en botaderos de basura, aspectos que requieren de un trabajo de ingeniería hidráulica, ya que es necesario buscar el nivel que pueda encausar las corrientes del agua.En la actualidad el regadío a través de las tomas se viene realizando con participación de los vecinos del sector rural que actúan como beneficiarios y son los encargados de realizar la limpieza de las acequias, encauzar el agua del río, ubicar talanqueras en los sitios por donde el agua no debe pasar, tarea que el campesino realiza a través de los convites; donde todo el vecindario rural participan aportando la mano de obra e instrumentos necesarios, claro que para afianzar los lazos de amistad acompañan su trabajo con guarapo o cerveza y de vez en cuando un cocido de papas con carne asada para darle más motivación y fortaleza a la faena del día.La toma de regadío como estrategia para impulsar el desarrollo agrícola, tiene algunos beneficios para el agricultor, así:· Mejora la producción agrícola.· Facilita la diversificación agropecuaria.· Aumenta la producción de cultivos y de la ganadería.Desde el punto de vista sociológico:· mejora el nivel de vida de las veredas deprimidas por los tiempos de sequía.· Genera empleos en la población rural.· Los campesinos se capacitan en técnicas de riego para el mejor aprovechamiento del agua.Por otra parte esta forma de regadío se fundamenta en los siguientes principios de relaciones usuario-Administración, así:· Cohesión porque implica que los usuarios del regadío conformen un grupo unido para que todos participen en su planificación, desarrollo y beneficios.· Corresponsabilidad, por cuanto las tomas de regadíos están compartidas entre la Administración Municipal y los usuarios de la Comunidad.La multifuncionalidad es otro principio de las tomas... por cuanto sirven no solo para el regadío de pastizales y cultivos, sino que pueden emplearse para llevar agua a los abrevadero del ganado.Por último, el principio de coordinación institucional, debido a que requiere de una supervisión de planeación Municipal o una oficina encargada de planear, desarrollar y financiar estos regadíos.Actualmente en el municipio existen varias tomas de regadío, ubicadas en sitios estratégicos de las diferentes veredas, entre ellas podemos mencionar:1. La concordia, ubicada en la vereda el Tintal. Que fue destruida por la ola invernal de mayo del 2011,que arrasó con las compuertas y se cambio el nivel de las agua; quedando en actas un compromiso del gobierno municipal de no utilizarla hasta que se haga un estudio técnico.2. La Resaca que conduce el agua a los diferentes predios rurales de Monjas.3. Pinzón, destinada a proporcionar regadío a las fincas cercanas al aeropuerto.4. La Duranera: que conduce las aguas a los terrenos de la antigua hacienda del mismo nombre en límites con la fábrica de cementos Argos.5. El progreso: ubicada en Gotua. actualmente funciona y tiene canales con revestimiento en piedra.6. La Quijanera que conduce las aguas a las fincas del sector del Tintal a Cartagena.7. Castreña cuyas aguas van a regar los predios rurales del sector izquierdo de Cartagena.Además de las anteriores tomas de regadío, existen otras muy pequeñas pero ninguna están registradas en Corpoboyacá, solo funcionan por la necesidad de regadío de los usuarios a través de un derecho de costumbre.Como se observa es una práctica artesanal, implementado por el sector rural para beneficio de la agricultura y ganadería, pero en tiempos de sequía cuando más se necesita el agua, el servicio No funcionan; implementándose el uso de moto bombas, para absorber los escasos pozos de agua que tiene el río; Se hace URGENTE de Un Distrito de Riego, con técnicas avanzadas de ingeniería, para construir piscinas de reserva del agua sobrante en los tiempos de intensa lluvia y pueda ser utilizada en los periodos de sequía.Estos Distritos de riego son muy necesarios para el desarrollo rural; recordemos que el primer punto de las negociaciones de La Paz en La Habana es el tema agrario y ahí se habla de infraestructura como la construcción de distritos de Riego necesarios para impulsar el desarrollo de la agricultura y mejorar la calidad de vida de las zonas rurales, lo que implica que: Es urgente que los Departamentos y municipios efectúen una alianza estratégica para atender los desafíos de los cambios climáticos.---*Educador y Escritor.Danielquintero47@gmail.com