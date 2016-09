Ricardo González P. | Los campesinos en su sabiduría dicen, cuando la cosecha no rinde, que la tierra se cansó.Es su manera de hablar. Lo que sucede es que, cuando sacamos cosecha tras cosecha, las platas se van alimentando en cada una de los elementos nutritivos de la tierra, los cuales se van transformando en partes de la planta.De esta forma, y después de muchos cultivos, tarde o temprano la tierra se queda sin alimento para las plantas, lo cual obliga al agricultor a añadirle abonos y fertilizantes para que estas produzcan. A veces acuden por ejemplo al estiércol de sus animales, que por su riqueza bacteriana, ayuda a descomponer el poco suelo vegetal que va quedando. Pero, vamos mal. El suelo es cada vez más pobre en nutrientes para las plantas. ¿Qué hacer?Pues, si entendemos lo dicho, es necesario devolverle al suelo al menos parte de lo que le hemos sacado. Todos los residuos orgánicos, bien tratados, pueden devolverse al suelo como abono y fertilizante, y entonces, al menos demoraremos el empobrecimiento de la capa vegetal.Pero no, lo que hacen nuestros líderes políticos que desempeñan cargos donde se toman decisiones, para quitarse el problema de las basuras, o las entierran, con lo cual están enterrando lo que le hemos raponeado al suelo, y lo que seguramente se va a volver moda, las van a incinerar en hornos cementeros, o coprocesar, que suena más bonito.Pero, de todos modos, ese material orgánico que el suelo requiere es descompuesto y sus moléculas, o se van al aire para contaminarlo aún más, o enriquecen el producto de la factoría: El cemento. Además de que parte de esas basuras son combustible del horno.¿Por qué digo que esta práctica de coprocesar basura se pondrá de moda? Porque en los noticieros ya se está diciendo que hay dos municipios en la región que encontraron la salvación de su problema de basuras: En vez de enterrarla en el relleno de Sogamoso, la entregan a una cementera para que esta haga la conversión a gases y a cemento, y de paso les de energía para ayudar a su proceso industrial.Pues a sus alcaldes sería bueno contarles que la “basura” no es tal, sino que es materia prima para convertirla en abono y en mejor agricultura, pero, si aprendemos a clasificarla, se sabe que los plásticos son materia prima para producir artículos para el uso doméstico o industrial. Se sabe que del plástico se están elaborando ladrillos mejores que los de arcilla, lo cual evitaría todos los inconvenientes que ocasionan las actuales ladrilleras. Igual podría decirse del vidrio, y de otros elementos que se encuentran en los desechos.Claro está que los alcaldes no tienen tiempo para enterarse de estas opciones, pero para eso tienen secretarios que pueden consultar, conocer opciones, ilustrar a su jefe, y de paso convertir el manejo de residuos sólidos en negocio y hasta ayudar a combatir el desempleo.Conozco proyectos que apuntan en ese sentido de clasificación de desechos y reciclaje de un buen porcentaje de los mismos, de modo que, al final, se le pueden dejar a las cementeras una cantidad mínima no reciclable para su proceso industrial.¡Y la tierra estará muy agradecida!