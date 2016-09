Daniel Quintero Trujillo* | Las preguntas que deben formularse en un cuestionario con propósitos de investigación social deben caracterizarse por su objetividad,en cuanto ellas deben referirse al tema central que se investiga;además, deben ser precisas; de manera que no induzca a la respuestas,porque se estaría manipulando los resultados finales y por consiguiente ,las conclusiones que de sus resultados se deriven carecerían de validez.La pregunta del Plebiscito,su propósito es validar el criterio del pueblo Colombiano con respecto al apoyo de los acuerdos finales firmados con la Farc en la Habana;ella NO se refiere si se apoya La Paz,porque la pregunta induce a una respuesta como expectativa que tenemos los Colombianos.Los acuerdos finales de la Habana,tienen el propósito de terminar con el conflicto armado con la Farc, que No es La Paz definitiva,ya que quedaría otros procesos de negociación pendientes con grupos como Eln, las Bacrim,y con la clase politica para abandonar la practica de corrupción,para así finalmente poder crear un pacto social donde se rescate en Colombia ,los principios éticos y morales para seguir el sendero de una paz integral con justicia social.Ahora,a ultima hora el Consejo Nacional Electoral ha resultado que miembros de la Farc que no tengan ningún proceso judicial,pueden votar en el plebiscito,esta decisión desde ya esta viciada y es tendenciosa ,por cuanto mientras no se haya consolidado el proceso de fin del conflicto con decisiones judiciales,ellos seguirán esperando el indulto .Si queremos una paz verdadera comencemos con respetar la Constitución Nacional y la aceptación incondicional del otro,permitiendo la libre expresión de las ideas,y no calificar a los ciudadanos de "delirantes,esquizofrénicos y peligrosos " como lo a afirmado el senador Benedetti a los que no votan por el Si,o utilizar palabras subidas de tono como la expresión del Señor Presidente de la República ,de afirmar ante un auditorio de la Universidad Javeriana que el tiene la potestad de redactar la pregunta "como se le de la gana."Es necesario recomendar que ,rumbo al plebiscito,los ciudadanos seamos tolerantes con las opiniones contrarias, respetando las diferencias,evitando el matoneo político, por no estar alineado en una u otra dirección; sobre todo utilizar lenguajes que inviten a la sana convivencia y que corresponda a la dignidad de personas civilizadas y de funcionarios del gobierno o del Congreso de la República,cuyas conductas deben ser intachables y dignas de imitar, por corresponder a funcionarios que deben guiar los comportamientos de quienes gobiernan.La decisión que se tome es una responsabilidad del Ciudadano con Colombia,y NO con los partidos políticos.Vote a conciencia,pero con suficiente información.---*Educador y Escritor.Danielquintero47@gmail.com