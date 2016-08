Ruben A.Useche Ramirez * | La muy Noble, Hidalga y Culta Villa Republicana, celebra este 11 de Septiembre de 2016, cincuenta y cinco años de venir realizando ininterrumpidamente su Reinado del Campo Boyacense.Los hechos positivos (a mí me encanta lo positivo) hacen la historia y como me cupo la satisfacción de estar viviendo en Santa Rosa de Viterbo, con mi señora esposa, en esos primeros años de la década de 1960 en la muy querida ciudad, tengo la obligación de comentar más ampliamente lo que ya había dicho en otros artículos en este gran periódico Excelsio, que diariamente nos trae alegría por su variada información y su contenido en general no solamente a mi familia, sino otros dilectos amigos boyacenes y colombianos que vivimos acá en los Estados Unidos.Unos dicen que " Hoy es mejor que ayer y mejor será el mañana". Otros manifiestan que "Todo tiempo pasado fue mejor"; Yo, "todavía" con pies firmes sobre la tierra, gracias a la Misericordia de Dios, sostengo y creo que el Mundo actual con su modernismo, tecnología, innovación y dinerismo y muy especialmente su -dirigencia en todas las áreas- tiene que dar solución inmediata a su gran falta de sensibilidad social y humana que tiene desprotegida a las gentes más necesitadas en todos los Continentes y de esta manera el ayer es historia, el hoy esto es una verdad verdadera en el momento actual.Decía, que me correspondió allá en el Departamento Cuna y Taller de la Libertad de Colombia, vivir y participar directamente con un selecto grupo de pensantes, intelectuales, empresarios y comerciantes, que resolvimos de la "Noche a la mañana" en una reunión social realizar el Primer Reinado del Campo Boyacense.Teníamos ya un medio de comunicación que venía desde el año anterior (1961) promocionando los valores culturales y cívicos de la región y destacando a personajes de ciudades y pueblos de las Provincias de Tundama y Sugamuxi que venían desarrollando una labor positiva a favor del progreso del sector: el Programa Inquietudes de Santa Rosa, que se transmitía a lo vivo por Radio Sogamoso y Radio Duitama.Contábamos con lo mejor del momento: la comprensión y el entendimiento en el desarrollo de la "Política en general" que se estaba desarrollando en el país en difícil ejercicio del convenio o pacto entre los partidos políticos colombianos: el pacto político del Frente Nacional, que se estaba desarrollando en el país en el gran convenio o pacto de los Partidos Conservador y Liberalcon el Frente Nacional en el que elegimos presidentes de la Republica a los doctores Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero.Con esa bandera frente nacionalista el Alcalde del Circuito de Santa Rosa de Viterbo en ese tiempo, el ganadero, hacendado y gran señor don Luis Torres Camacho con su equipo de Gobierno, el Personero Municipal don Edilberto Reyes; el Tesorero don Carlos Martínez Torres y su secretaria Aura Ma. Carreno, contando con el respaldo de empresarios, comerciantes, transportadores , ganaderos y ciudadanía en general que auspiciaban el único medio de comunicación y periodismo, radio revista Inquietudes de Santa Rosa, nombró mediante Decreto la Primera Junta del Reinado del Campo Boyacense en sus Ferias y Fiestas anuales a realizarse entre el 11 y 15 de Septiembre de 1962 integrada así: Presidentes Honorarios: presbítero Rafael Sanabria Mancera, párroco de la ciudad Dr. José Carolimpo Abaunza Jiménez, magistrado del H. Tribunal Superior y Licenciado Tomás Arias Ávila; rector del colegio Carlos Arturo Torres, Presidente Titular, Dr. Enrique Romero Rincón; presidente del H. Consejo Municipal; vice presidentes don Pablo Poveda Fajardo líder cívico y Dr. Miguel Gonzalez Camargo, director del Hospital; tesorero don Luis A. Castiblanco, distinguido comerciante y ganadero; fiscal don Pedro Macanas, Gerente de Coflonorte y primer director ejecutivo del Reinado, el Periodista Rubén A. Useche Ramirez, fundador de la Radio Revista Inquietudes de Santa Rosa.Vocales: maestro Luis Martin Mancipe Briceno, Joaquín Calixto, Pedro Camargo, Julio Fuentes, Luis Monroy, Alcibiades Barrera, Luis Segundo Vargas, Antonio Garcia Gualanday, Vicente Reyes, Pedro Medina, Jesús Vargas, Joaquín Guio, Alfonso Poveda Niño, Manuel Hernandez Larrota y Carlos Francisco Martínez Vargas. Comite Femenino: Josefina Gonzalez de Torres, Emma Medrano de Suárez, Cecilia Lee de Rodríguez, Terola Fajardo de Peña, Lucía Rodriguez de Romero, Carmenza Cardenas de Useche, Carlina Calixto de Castiblanco, Jesusita de Acero, Gabriela Carreño de Vargas, Flor Caixto de Cely y Aura Alicia Camacho de Castiblanco. Colonia Santarroseña, coordinadores, representantes en Bogotá: Fernando Soto Aparicio y Raúl Mojica Garcia.Con este súper equipo las empresas, industrias, transportadores, ganaderos y comerciantes del sector auspiciaron el Primer Reinado del Campo Boyacense y fue impresionante el desfile artístico musical, las carrozas de candidatas, la cantidad de gentes que desfilaron durante los días del reinado, carnaval, ferias y fiestas.Por primera vez se realizaron las famosas verbenas populares en el templete instalado en el Parque Rafael Reyes y se inauguró la KZ-Tropicana que presentó artistas nacionales e internacionales entre ellos la cantante Olga Guillot, la Famosa Orquesta Tropicana de Chapinero - Bogota, el famoso Conjunto de Hernán Quintero y los Caballeros del Llano, el Trío Los Auténticos y los Romanceros del Llano. Además el Conjunto musical local de los Hermanos Chinome y la gran Orquesta del Maestro Mancipe con sus hermanos y el destacado violinista don Pedro Camargo y guitarra y tiple de Tomás Cárdenas y Carlos Julio Monroy y la bandola de Diego Mendoza con el gran espectáculo del "Destemple" interpretado por Jorge Ojeda Gallo y que además con el Dueto de Guillermo Reyes y Carlos Martínez Vargas lograban el deleite, la alegría y felicidad de las gentes asistentes a los espectáculos programados.Dicen los que participaron y conocieron esos tiempos que Santa Rosa se volvió el epicentro de un Reinado-Festival-Carnaval que con su buena organización y el desfile artístico musical durante los cinco días del Primer Reinado del Campo Boyacense centralizó a las gentes de Tundama, Sugamuxi y las otras provincias cercanas, porque además Radio Sogamoso y Radio Duitama con su Programa Cívico Cultural y Musical - Inquietudes de Santa Rosa, patrocinadas permanentemente por las empresas Bavaria, Andina, Gaseosas Boyacá y Coflonorte (hoy Los Libertdores) y Radio Duitama dieron total apoyo financiero al certamen.Además el 14 de Septiembre dentro de esta programación, se celebra con gran solemnidad la fiesta del Señor de la Salud que trae presencia directa de peregrinos que vienen de diferentes localidades del departamento y del país.Después de este inolvidable ano de 1962 que dio inicio al Primer Reinado del Campo Boyacense las autoridades municipales y departamentales y la ciudadanía santarroseña y de todas las regiones del departamento apoyadas por sus principales industrias, empresas y comercio en general, Santa Rosa de Viterbo - La Muy Noble, Culta e Hidalga Villa Republicana - viene cada año realizando en sus Festividades y Fiestas anuales el Reinado del Campo Boyacense que durante cincuenta y cinco años consecutivos celebra este domingo 11 de Septiembre de este año 2016 su evento auténtico, folclórico, regional, cívico y cultural que muestra el desarrollo regional de los Campos de Boyacá, que son testigos de la Libertad de Colombia y que le viene dando al sector la confianza, integración, confraternidad, verdadera amistad, alegría, dicha, orgullo y felicidad de todas sus gentes y que desde acá en los Estados Unidos de América, nosotros celebramos con infinito aprecio y recuerdo de aquellos inolvidables años vividos que compaginan con quienes dicen que " Todo Tiempo Pasado fue Mejor. ¡Salud!---*Periodista.