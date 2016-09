“The Voice”, dos veces ganador del premio Emmy, regresa el jueves 22 de septiembre en Canal Sony en su décima primera temporada con las voces más impresionantes de Estados Unidos. En esta edición, las súper estrellas Miley Cyrus y Alicia Keys se unen como coachs a Adam Levine (Maroon 5) y Blake Shelton, manteniéndose como anfitrión del show Carson Daly.Miley Cyrus ya ha participado de “The Voice” en más de una ocasión como invitada especial. Tiene ya en su haber cinco álbumes número 1, cinco giras mundiales con entradas agotadas y más de 30 millones de discos vendidos. Entre sus álbumes más notables se destacan "Breakout" (2008), "Can not Be Tamed" (2010), "Bangerz" (2013) y el álbum de rock psicodélico que lanzó de manera independiente "Miley Cyrus & Her Dead Petz " (2015).El talento musical de Alicia Keys es indiscutible, 15 premios Grammy lo avalan. Desde el lanzamiento en 2001 de su álbum de debut “Songs in A Minor”, Keys ha construido un repertorio sin igual de éxitos con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo. Recibió numerosos premios en los últimos años, incluyendo once Billboard Music Awards, cinco American Music Awards, tres World Music Awards, tres BET Awards, catorce NAACP Image Awards, siete Soul Train Music Awards, y tres MTV Video Music Awards.El innovador formato de “The Voice” cuenta con cuatro etapas: la primera comienza con las audiciones a ciegas, luego llegan las rondas de combate, seguidas de las batallas y por último los shows de cada participante de manera individual en vivo.Durante las audiciones a ciegas, las decisiones de los coaches se basan únicamente en escuchar la voz de los participantes, sin ver su apariencia física. Si el coach está impresionado por la voz del artista, él o ella pulsan un botón para seleccionar al participante con el fin de que forme parte de su equipo. En ese momento, la silla del coach gira, y ahí será la primera vez que podrá ver al elegido o elegida. Si más de un coach pulsa el botón, el participante es quien decide en qué equipo participará. Por último, si ningún coach oprime el botón, el artista queda eliminado de la competencia.Una vez definidos los equipos, la batalla comienza. Los coaches se dedicarán a la preparación de sus artistas, dándoles consejos y compartiendo los secretos de su éxito, junto con la ayuda de sus asesores. Durante las rondas de batalla, los coaches enfrentarán a dos miembros de su propio equipo, en un “cara a cara” para cantar la misma canción.Después de la batalla vocal, el coach deberá elegir cuál de sus cantantes avanzará a la siguiente ronda de la competencia, mientras que el artista no elegido quedará como disponible para ser tomado por otro coach. Cada coach tiene dos oportunidades de robar un participante de otro coach a su equipo durante las rondas de batalla.Al final de las batallas, sólo los miembros más fuertes de cada equipo se mantendrán en carrera y pasarán a la siguiente ronda. Los artistas competirán nuevamente con un miembro de su propio equipo, pero esta vez, sabrán con quien competirán solo unos minutos antes de subir al escenario. Los participantes seleccionarán sus propias canciones para interpretarlas de forma individual. El coach elegirá al ganador, y el participante que no quede seleccionado será enviado a su casa.En la fase final de la competencia, durante las presentaciones en vivo, los mejores artistas de cada equipo se enfrentarán cada semana uno contra el otro. La audiencia votará para salvar a sus artistas favoritos, y los dos artistas con el menor número de votos serán enviados semanalmente a sus respectivos hogares. Finalmente, solo uno recibirá el título de "The Voice", y ganará el gran premio: un contrato de grabación con una productora discográfica.