La Fiscalía General de la Nación dio un golpe contra la corrupción al capturar al acalde de Girardot (Cundinamarca), César Fabián Villalba Acevedo, y a su antecesor y actual secretario de Salud de Cundinamarca, Diego Escobar Guinea.Las capturas hacen parte de una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante la pasada elección de alcaldes, en octubre de 2015.Según las investigaciones que impulsó el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira; Escobar Guinea, quien fue alcalde de Girardot hasta el pasado 31 de diciembre, y su sucesor habrían concertado con algunos particulares un plan para ganar las elecciones con la utilización de dineros del municipio.Lo primero que hicieron fue planear la renuncia Villalba Acevedo, entonces Secretario de Desarrollo de Girardot, para no inhabilitarlo como candidato a la Alcaldía. Posteriormente, a través de programas del Banco de Proyectos de la Alcaldía, se firmaron y adicionaron varios convenios que sumaron más de $1.400.000.000 (mil cuatrocientos millones de pesos) en programas como “Nutriendo a Girardot” y “Asistencia a la Población Víctima del Conflicto Armado”.La Fiscalía encontró que el proyecto fue utilizado con fines proselitistas y se entregaron 306 kits de aseo y 605 mercados como dádivas a quienes se comprometían a votar por el candidato Villalba, quien ganó las elecciones.En los registros se halló que los kits de aseo y los mercados fueron llevados por candidatos al Concejo o familiares de estos a personas que en muchos casos se encuentran reportadas como muertas y otras a las que no les corresponde el número de la cédula de ciudadanía o que no estaban registradas en el sistema del Sisbén.Otra de las supuestas irregularidades fue constreñir a los servidores de la administración, con la pérdida del empleo y a los contratistas, con la amenaza de cancelar o no renovar sus contratos.Igualmente, se investiga la entrega de 501 auxilios de mejoramiento de vivienda por $576.000.000 (quinientos setenta y seis millones de pesos) y 14 reubicaciones en las que se invirtieron $140.000.000 (ciento cuarenta millones de pesos).El funcionario y el exfuncionario capturados serán imputados por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragante y peculado por apropiación.Desde cuando asumió en el cargo el pasado 1 de agosto, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, se propuso como tarea prioritaria la lucha contra la corrupción.