Se jugó la séptima jornada de la eliminatoria suramericana, al Mundial de la Fifa Rusia 2018. Este es el resumen de la fecha.A primera hora Bolivia recibió a Perú y empezó ganando con gol de Pablo Escobar a los 38'.Perú intentó en el segundo tiempo lograr la igualdad, pero no consiguió superar la defensa local. Bolivia sí logró ampliar el marcador, con anotación de Ronald Raldés a los 86'.En Barranquilla, Colombia recibió al seleccionado venezolano, que como es usual supo complicar al local. El marcador fue abierto por James Rodríguez a los 45'+2', en un contragolpe letal al cierre del primer tiempo.En la segunda mitad Colombia fue incapaz de redondear la goleada, los locales desperdiciaron dos penas máximas en cobros de Carlos Bacca y James Rodríguez. El segundo del local fue obra de Macnelly Torres.En Quito, Ecuador recibió a Brasil, en un juego que no fue fácil para el local y en el que no pudo mantener el ritmo que le permitió ser líder de la eliminatoria. En la primera parte Ecuador supo controlar a Brasil y no le permitió anotar en el primer tiempo.En la segunda parte Brasil desenredó el cerco defensivo y abrió el marcador a los 72' con anotación de penal de Neymar. Cuando el juego llegaba al final, Ecuador buscaba el empate y se descuidó, lo que permitió a Gabriel Jesús redondear la victoria del visitante con goles a los 87' y 90'+2'.Argentina tuvo la responsabilidad de ir al ataque, pero Uruguay no se la puso fácil. Apenas al minuto 43' Lionel Messi logró abrir el marcador para darle tranquilidad al local.En desarrolloEl juego final de la jornada estuvo a cargo de Paraguay y Chile. El local sorpendió con valocidad y apoenas en los primeros minutos ya estaba encima en el marcador. A los 6' Óscar Romero anotó el primero y Paulo Da Silva amplió a los 9'.En desarrollo---