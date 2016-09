El Servicio Geológico Colombiano (SGC) desmintió la información que circula en redes sociales que indica que los sismos se pueden predecir. De manera general, por predicción sísmica se entiende la capacidad de especificar la localización, el tamaño y el momento preciso en el que tendrá lugar un evento.Sin embargo, hasta ahora en ningún lugar del mundo ha sido posible predecir un sismo de esta manera. No se deje confundir.El SGC recuerda que en Colombia, por su ubicación geográfica y configuración geológica y tectónica, estos eventos pueden ocurrir en cualquier momento y lugar.La historia nos muestra que en algunas zonas del país estos han sido más frecuentes y severos, como los sismos y tsunami del 31 de enero de 1906 y del 12 de diciembre de 1979 que afectaron la región pacífica colombiana, o muchos otros sismos que causaron destrucción en diversos lugares de la zona andina (16 de noviembre de 1827, 20 de enero de 1834, 18 de mayo de 1875, 31 de agosto de 1917, 14 de diciembre de 1923, 8 de julio de 1950, 9 de febrero de 1967, 18 de octubre de 1992, 31 de marzo de 1983 y 25 de enero de 1999, por citar sólo los más intensos de los siglos XIX y XX); otras regiones también han sufrido -en menor grado- algunas afectaciones a causa de sismos, como el 22 de mayo de 1834, 7 de febrero de 1851, 6 de marzo de 1869, 26 de diciembre de 1942 y 5 de abril de 1975, en la región Caribe.Los eventos del pasado son la base para determinar la amenaza sísmica y por tsunami que tiene el país. El SGC, instituto científico y técnico del Gobierno Nacional, mantiene y opera redes sismológicas y acelerográficas que le permite informar las características de los sismos cuando estos ocurren, e investigar los procesos que tienen lugar en el territorio nacional, obteniendo nuevo conocimiento para una adecuada gestión del riesgo.Con relación a los tsunami, amenaza que puede generarse a grandes distancias, la costa pacífica de Colombia es la más propensa por causa de grandes sismos que ocurren en el Cinturón de Fuego del Pacífico, mientras que en el Caribe son poco frecuentes y no se tiene registros de afectación para esta región colombiana; sin embargo, existen escenarios en esta cuenca donde podría generarse algún evento, por ejemplo por grandes sismos, deslizamientos o erupciones volcánicas en las Antillas, Venezuela y Centroamérica, o eventualmente, sismos y deslizamientos frente a la costa Caribe colombiana.Para incrementar el conocimiento sobre sismos y tsunami, y aportar para la gestión integral del riesgo, en la actualidad se desarrollan proyectos de colaboración internacional, como el proyecto conjunto con el Gobierno de Japón, que busca fortalecer la capacidad de monitoreo, modelación, evaluación de riesgos y la difusión de información sobre terremotos, tsunami y erupciones volcánicas en Colombia. Con respecto a la amenaza por tsunami, el énfasis está en el estudio de fuentes sísmicas que tengan posibilidad de generar eventos locales; es decir, cerca de las costas Pacífica y Caribe. Igualmente se inició otro proyecto, liderado por la Universidad de Rice de Estados Unidos y con participación del Servicio Geológico Colombiano, para investigar la estructura e interacción de las placas Caribe y Suramérica bajo el Caribe colombiano y occidente de Venezuela, que incluye la instalación y operación de 65 estaciones sismológicas (25 en Colombia y 40 en territorio venezolano).Por último, y reconociendo que todos los habitantes del territorio nacional son corresponsables de la gestión del riesgo, se invita a la comunidad a prepararse debidamente, a actuar con precaución, e informarse y consultar la información oficial, haciendo un buen uso de las redes sociales para no generar caos y alarma. Cabe recordar que, en Colombia, las únicas entidades oficiales autorizadas para comunicar y difundir la información con soporte técnico y científico real sobre la ocurrencia de sismo o tsunami son el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).