La dinámica laboral ha cambiado. El 37.2% de la fuerza de trabajo mundial pertenece a trabajadores móviles; se prevé que para este año aumente a mil 300 millones de personas. Este dato lo aporta la consultora de mercado IDC, que además, asegura que el 45% de las compañías en Latinoamérica tiene planeado alinear sus esfuerzos hacia una estrategia definitiva de movilidad.La realidad es que la incorporación de la "fuerza de trabajo móvil" supone varios retos para las empresas en términos de adopción e implementación de tecnologías y herramientas que permitan a los profesionales ser productivos y estar conectados desde cualquier ubicación y en cualquier momento.La buena noticia para los tomadores de decisiones en las empresas es que las tecnologías de Comunicaciones Unificadas y de Colaboración (UCC) han evolucionado y madurado significativamente. Proporcionan desde voz y video en alta definición, chat, mensajería unificada, hasta la integración de diferentes equipos.Las UCC empoderan a las organizaciones no sólo habilitar una fuerza de trabajo móvil sino también a maximizar su productividad mediante la integración de servicios de comunicación empresariales customizados a las necesidades de cada persona.En este sentido, Broadsoft, líder en Comunicaciones Unificadas, proporciona cuatro razones por las cuales las herramientas de colaboración hacen que el trabajo remoto funcione:Un estudio de Common Sense muestra que el 72% de los adolescentes y el 48% de los adultos sienten la necesidad de responder de inmediato a los mensajes, “posts” y notificaciones que reciben. Los empleadores se enfrentan a la misma necesidad de inmediatez entre los empleados, quienes deben gestionar un flujo continuo de comunicación e información a través de diversos dispositivos y ubicaciones, lo cual resulta en ocasiones complicado para los trabajadores remotos.Con una fuerza de trabajo dispersa, el compromiso de los empleados es un reto. No es lo mismo utilizar herramientas independientes para conectar a los trabajadores entre sí, que una experiencia integrada que fomenta colaboración y compromiso entre todo el equipo. Tampoco es lo mismo tener espacios de trabajo holísticos donde los individuos- dentro y fuera de la organización- puedan crear, unirse y dirigir el negocio fácilmente, además de proporcionar herramientas que permitan el intercambio rápido de ideas y contenido. Las UCC brindan este nivel de compromiso para equipos funcionales y trabajadores móviles.Actualmente, un trabajador remoto debe comunicarse y colaborar con colegas, clientes y socios a través de una serie de diferentes aplicaciones. Esto significa que a menudo ellos pasan de una aplicación a otra tratando de mantener toda la información sincronizada. A menos que ellos puedan tener acceso a estas aplicaciones utilizando una única interfaz su productividad puede verse afectada negativamente.Las comunicaciones unificadas y de colaboración ofrecen una interfaz intuitiva de rápido acceso que integra las aplicaciones preferidas de un trabajador remoto, con la capacidad de comunicarse en tiempo real, acceder y compartir archivos, así como tener información contextual pertinente y a la mano.Un componente importante al definir el tipo de comunicación que se tendrá con los trabajadores móviles, es el entendimiento de sus hábitos y preferencias personales. Los Millennials son actualmente, en número, la mayor generación en América según Pew Research, y en consecuencia son uno de los mayores factores de cambio cuando se trata de comunicaciones en los negocios. La comunicación digital es natural para los Millennials, y esperan la misma instantaneidad en su lugar de trabajo de la que disfrutan en sus vidas personales.Actualmente los trabajadores remotos requieren de flexibilidad para utilizar las aplicaciones, dispositivos y servicios que se adaptan a su estilo de trabajo; mientras que las empresas, establecen parámetros y uniformidad para evitar la complejidad de administrar, soportar y asegurar decenas de aplicaciones dispares.Las herramientas de comunicaciones unificadas y de colaboración adoptan el espíritu de trabajadores remotos, facilitando la integración entre las diferentes aplicaciones de comunicación y colaboración, no sólo aquellas que se utilizan internamente, sino también a través de APIs abiertas que ofrecen integración con aplicaciones de terceros.