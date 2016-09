El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, urgió hoy replantear las estrategias y acciones gubernamentales que tienen por objeto garantizar un pleno abastecimiento de gas natural en épocas de crisis, dado que no cumplieron su finalidad ni mostraron ser plenamente efectivas en la pasada amenaza de apagón, y más bien contribuyeron a ahondar el problema, con sus consiguientes costos económicos.Precisamente, frente al costo que significó esta situación para los usuarios del sistema eléctrico, vía aumento de la tarifa, el Contralor Maya Villazón fue enfático en señalar que la CREG debe cumplir con el mandato conferido en la Ley de Servicios Públicos 142 de 1994.Allí se encomienda a este organismo la protección de los usuarios frente a los grupos de poder económico, llámense monopolios, oligopolios o empresas con posición dominante, recordó.Si esto se hace, los usuarios no serán los únicos que terminen pagando las consecuencias económicas de los errores de la política pública para el sector, tal y como sucedió en esta crisis, anotó.Al instalar en Barranquilla el Foro “Gas Natural y Política Energética”, el Contralor Maya Villazón consideró que el sector de gas natural presenta hoy expectativas de desarrollo, siempre y cuando se corrijan y asimilen las lecciones aprendidas, especialmente en cuanto a la agilización de los procesos, la inversión y apropiación de capital para proyectos de interés nacional y una debida aplicación de convenios internacionales.En su criterio, estas acciones contribuirían a mejorar las expectativas de mediano plazo, como es el caso de los hallazgos de pozos exploratorios (Orca 1 y Kronos 1) o la importación de gas natural por gasoducto desde Venezuela, que cuenta en la actualidad con la infraestructura necesaria para efectuar el intercambio.Sin embargo, subrayó, esta última alternativa –la aplicación del convenio de reciprocidad- siempre estará sujeta a la voluntad y las acciones operativas de los dos países.Al hacer la apertura del Foro Gas Natural y Política de Seguridad Energética, el Contralor Maya Villazón hizo un repaso de las medidas que se han tomado para asegurar el abastecimiento de gas natural, por parte del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la CREG, y sostuvo que la sequía producida por el fenómeno de “El Niño” puso a prueba el sistema y se encontró que no respondió plenamente a la demanda del sector termoeléctrico y el país afrontó el riesgo de un racionamiento de energía eléctrica.Para el Contralor, la crisis que se presentó no llegó de improviso, estaba anunciada; la misma Contraloría había advertido sobre esta amenaza y luego llamó la atención del país por la posibilidad de que, como decían los análisis de la UPME, en 2018 se perdiera la autosuficiencia en gas natural.Maya Villazón se refirió luego a las estrategias que se incluyeron en los Planes de Desarrollo 2010-2014 y 2014-2018 para consolidar el desarrollo minero energético y los cambios que se introdujeron, particularmente en el segundo, donde utilizando un nuevo indicador se determinó que las reservas de gas natural alcanzaban ahora para 18 años para restringir las exportaciones en vez de 7 años como se había evaluado en el PND 2010 – 2014, sin que mediara la incorporación de nuevas reservas.Señaló también la perspectiva de suministrar gas a una demanda con diferentes precios, ya que los procesos de importación, bien por regasificación o tubería, difieren en sus costos operativos, al igual que el costo de gas de producción interna.A eso se suma un mercado secundario de tamaño importante pero débilmente regulado y vigilado, enfatizó.