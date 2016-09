El Consejo de Estado tomó la decisión de declarar nula la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado, como Procurador General de la Nación. A cuatro meses de finalizar su periodo, el destituido funcionario aseguró que se trata de el cumplimiento del "primer pacto de La Habana".Ordóñez aseguró que acata la decisión. "Soy un hombre de Estado, defensor de las instituciones. No comparto la decisión, pero la respeto, por tratarse de uno de nuestros máximos tribunales, del cual además fui magistrado" dijo.El saliente Procurador dijo que no interpondrá recursos contra la sentencia, ni presentará tutelas, ni acudirá a organismos internacionales."Simplemente, la acepto con resignación cristiana" puntualizó.Para Ordóñez esta decisión está referida a las múltiples veces que el Gobierno y las Farc presionaron públicamente su salida."Estaban ansiosos de liberarse del procurador. Comprendo el odio de “Timochenko” y el resentimiento de Juan Manuel Santos. He sido, como lo ordena la Constitución, muy riguroso en el cumplimiento de mis funciones" aseguró.Y fue enfático al afirmar que "sacan al procurador, para dejar sin control al gobierno en medio de la campaña del plebiscito. La legitimidad del plebiscito no depende solamente de las mayorías, sino de respetar las reglas, los controles y la transparencia".Al finalizar su intervención, tras conocer la decisión de la Corte, Ordóñez pidió al país votar a conciencia y de forma libre el plebiscito. "Debe votar con la razón, no con la emoción. Los colombianos deben defender su derecho a decidir y no someterse al miedo, ni al chantaje".