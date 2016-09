Foto: Fifa

En desarrollo de la séptima jornada de la eliminatoria al Mundial Rusia 2018, Colombia recibió en Barranquilla al seleccionado venezolano.Colombia fue dueño de las acciones desde el inicio del partido, generando claras opciones de gol que no supo liquidar. Fueron al menos cuatro opciones claras en los primeros 15 minutos. Daniel Torres vio la amarilla para Colombia a los 8'Los visitantes se veían incómodos y tratando de contragolpear, acudiendo a la falta para poder parar los ataques del local. Wilker Rangel de Venezuela recibió la amarilla a los 10'.Tras el minuto 20 la vinotinto fue frenando la iniciativa de Colombia y generando opciones en el área de Ospina, que fue la figura al atajar tres opciones del visitante.Colombia no sólo perdió la iniciativa, sino que se fue quedando corto de ideas. Los locales no volvieron a generar opciones después del minuto 20. A los 33' Óscar Murillo fue amonestado.Cuando finalizaba el primer tiempo y Colombia estaba muy enredada, llegó un contragolpe de Carlos Bacca y James Rodríguez, a los 45'+2', que finalizó con gol del 10 de nuestra Selección.Tras el descanso Colombia salió a atacar al rival pero nuevamente Venezuela lo supo marcar, para impedir que el local desarrollara ideas de ataque, que generaran opciones de gol.El segundo tiempo se volvió de trámite. A los 50' ingresó en Venezuela el jugador Jefferson Solteldo, en reemplazo de Adalberto Peñaranda.A los 64' Arquímedes Figuera recibió una amarilla, mientras que a los 67' Christian Santos entró en reemplazo de Juanpi.Pékerman movió su equipo a los 70' con el ingreso de Juan Guillermo Cuadrado, en sustitución de Luis Muriel.El cambio le vino bien a Colombia, que volvió a generar opciones de gol, que nuevamente fueron dilapidadas por nuestros delanteros.A los 77' Rolf Feltcher vio otra amarilla para el equipo visitante.Colombia tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja con cobro de tiro penal. Fue una falta de Wilker Ángel, quien vio la segunda amarilla y la consecuente roja para dejar a su selección con 10 hombres.El cobro estuvo a cargo de Carlos Bacca, que desperdició la oportunidad. Tiro atajado por el portero venezolano.Los nuestros se recuperaron de inmediato y tras perder el penal, James puso un balón para que Macnelly Torres anotara el segundo en la cuenta del local.Tras el 2-0, Colombia dio trámite al juego, con el ingreso de Roger Martínez en cambio de Carlos Bacca. Venezuela intentó llegar y pudo acercarse al arco de Ospina, sin mayor compromiso para el local.Sobre el final el juez sentenció un nuevo penal, que fue cobrado por James Rodríguez y nuevamente Daniel Hernámndez atajó el remate.Con esta victoria Colombia llegó a 13 puntos y sigue en la pelea por uno de los primeros puestos de la tabla. En la próxima jornada los nuestros visitarán a Brasil.---