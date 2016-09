La administración de Enrique Peñalosa y la Policía Metropolitana de Bogotá propinaron un fuerte golpe a la delincuencia, con la captura de 14 integrantes de la banda de 'Los Cabra', dedicada al hurto de personas en el centro de Bogotá.El alcalde Peñalosa destacó el trabajo de las autoridades y la ayuda de los medios de comunicación, que con sus aportes permitieron desmantelar la estructura a la que se le acusa de cometer por lo menos 500 hurtos.Estas capturas en muchos casos fueron "gracias a pruebas que aportan los medios”, aseguró Peñalosa, quien además hizo un llamado a que se haga justicia en este caso “porque con mucha frecuencia capturamos a los delincuentes y luego son dejados en libertad".La situación es por demás preocupante, según aseguró el mandatario, porque "casi todos los capturados tenían antecedentes judiciales y no habían pasado mucho tiempo en la cárcel".Con respecto a la forma cómo fueron capturados estos delincuentes, el subsecretario de Seguridad, Daniel Mejía, explicó que fueron varios meses de intensos seguimientos en San Victorino, la Avenida Caracas y el Parque de la Mariposa, lugares donde estas personas hurtaban a los ciudadanos."Es una operación que tardó algunos meses y esperamos que el juez del caso no los deje en libertad ni obtengan la prisión domiciliaria. Estas personas tenían azotada la zona del centro", señaló Mejía.Según lo encontrado por las autoridades, los líderes de la banda eran dos hermanos conocidos como 'Guti' y 'Machete', quienes eran buscados desde hace tres años y que amenazaban a comerciantes para que no los denunciaran.El comandante de la Policía Metropolitana, general Hoover Penilla, hizo un llamado a la ciudadanía que haya sido víctima de hurtos en el centro de Bogotá para que interpongan las denuncias respectivas y de esta forma colaboren a la judicialización de los miembros de la banda.