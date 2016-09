AMC Networks International - Latin America anunció la adquisición de cuatro nuevas series con las que reforzará la pantalla de su canal insignia, AMC, durante los últimos meses de este 2016. Entre estas producciones se cuentan la mini serie 11.22.63 y la primera temporada de Animal Kingdom, así como dos series originales de AMC: Ride with Norman Reedus y la cuarta temporada de Comic Book Men.“Estas nuevas adquisiciones subrayan nuestro deseo de presentarle a los seguidores de AMC una programación novedosa que resuena con la audiencia latinoamericana contemporánea. Además de sus narrativas originales estas cuatro nuevas producciones son contenidos altamente diferenciados y de gran calidad que se alinean y complementan perfectamente la visión general de nuestro canal insignia”, señaló Pablo Corona, vicepresidente de programación y adquisiciones, películas y series de AMC Networks International - Latin America.Próximamente, los seguidores de AMC en América Latina podrán disfrutar de la primera temporada de Animal Kingdom.Esta serie de 10 episodios producida por John Wells y Jonathan Lisco narra la historia de Joshua "J" Cody (Finn Cole), un joven de 17 años y el nuevo clan de singulares parientes con los que se muda a una ciudad de playa al sur de California tras la muerte de su madre por sobredosis de heroína. Al frente de la familia se encuentra la abuela Janine “Smurf” Cody (Ellen Barkin) de quien él ha sido protegido durante años. La rodean Baz (Scott Speedman), su relativamente sensato brazo derecho a quien ella adoptó de adolescente; el pasivamente amenazador y mentalmente trastocado hijo mayor, Pope, (Shawn Hatosy) quien acaba de salir de prisión; su rudo, hiperactivo y drogadicto hijo segundo Craig (Ben Robson), y el apesadumbrado y sospechoso Deran (Jake Weary), el pequeño del clan.Por su parte, Ride with Norman Reedus sigue a la estrella de The Walking Dead y motociclista entusiasta, Norman Reedus, quien se sumerge en las calles para explorar la cultura motorista local a lo largo de los Estados Unidos. Con seis episodios, la primera temporada de la serie llegará a la pantalla de AMC en América Latina.Basada en la novela de Stephen King quien además trabaja en la producción ejecutiva al lado de J.J. Abrams 11.22.63 sigue la historia de Jake Epping (James Franco), un profesor de bachillerato a quien se le presenta la impensable misión de viajar en el tiempo para prevenir el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Jake está dispuesto a vivir en el pasado con tal de tratar de resolver lo que es considerado uno de los más grandes misterios del siglo XX: quién mató a JFK y si pudo haber sido prevenido. En su intento por reescribir la historia, Jake descubre que el pasado no quiere ser cambiado y hará cualquier cosa por detenerlo. La mini-serie de 8 episodios se estrena en la pantalla de AMC.Finalmente, KA-POW! El Maestro Super Fan Kevin Smith y el carismático grupo de Jay y Silent Bob’s Secret Stash llegan a AMC Latinoamérica con una nueva temporada de jugarretas y diversión en la serie no guionada de AMC, “Comic Book Men.” En esta producción, la audiencia podrá atestiguar cómo Kevin, Walt, Bryan, Michael y Ming enloquecen con las más extrañas piezas coleccionables y creaciones de la cultura popular, al tiempo que le dan la bienvenida a la tienda de Comics de Red Bank, NJ a nuevos amigos entre los que destacan verdaderos íconos de super fanáticos como Billy Dee Williams (Star Wars), Adam West (Batman), Ernie Hudson (Ghostbusters), Butch Patrick (Eddie Munster), Kevin Eastman (co-creador de Teenage Mutant Ninja Turtles), y el héroe personal de Walt, Gene Simmons de KISS. Los 16 episodios de esta cuarta temporada están repletos de emocionantes aventuras e historias que los chicos rememoran durante hilarantes podcasts que se entrelazan en cada episodio. “Comic Book Men” estrena en la pantalla de AMC en América Latina.En los Estados Unidos, AMC ha ganado notoriedad en los últimos años por sus galardonadas series originales entre las que destacan The Walking Dead, Mad Men y Breaking Bad. A partir de su lanzamiento en América Latina a finales del 2014, la señal ha venido ganando adeptos con series exclusivas como The Night Manager, Humans, Into the Badlands, Halt & Catch Fire y Fear the Walking Dead. Además, AMC ofrece a sus seguidores laureados y populares filmes provenientes de los acervos fílmicos más extensos del mundo.