Este domingo se corre la novena etapa, con cierre en Naranco, sobre 164,5 kilómetros.



General individual

1. QUINTANA N. - 29h 55' 54''

2. VALVERDE A. a 00' 19''

3. FROOME C. a 00' 27''

4. CHAVES J. - 00' 57''

5. KONIG L. - 01' 16''

6. ATAPUMA D. - 01' 36''

7. CONTADOR A. a 01' 39''

8. MORENO D. a 01' 44''

9. BRAMBILLA G. a 01' 46''

10. SANCHEZ S. a 01' 46'

El ciclista boyacense lanzó un ataque que dejó en claro sus capacidades y se vistió de rojo como nuevo líder de la Vuelta a España.La etapa fue ganada por el ruso Sergey Lagutin del Katusha, seguido en meta por los franceses Domont y Quemeneur.Quintana aseguró al término de la etapa que fue puro sufrimiento. "Lo hemos conseguido. Era este mi objetivo principal en el día de hoy: ganar unos segundos a estos rivales. El tramo duro de La Camperona lo iniciamos con mucha precaución; estábamos esperando el ataque de Froome, que efectivamente llegó, y supimos responder a él. Con ganas siempre llegaba, como en toda gran vuelta que disputo, pero sí da un punto más de confianza saber que hoy he estado algo por encima".Nairo dejó a sus rivales en los tres kilómetros de rampas de la subida leonesa, fin a una jornada de 181 km iniciada en Villalpando donde el conjunto de Arrieta y Chente supo mover con exactitud sus piezas.Froome subió a su ritmo y el líder Atapuma se vio descolgado, lo que aprovecharon Alejandro Valverde y Quintana para poner un ritmo sostenido en cabeza para dificultar el regreso al británico, quien no obstante atacó con su agilidad habitual para provocar la gran selección: Froome, Contador y Quintana, con Valverde sufriendo a unos metros.Nairo no esperó, remachó la aceleración de Froome y pronto abrió una ventaja sustancial, que en meta alcanzó los 25” sobre Contador y 33” con Froome, Pardilla (CJR) y un Valverde que supo sufrir y conservar su segunda plaza en la general, ahora a 19” de su compañero -Froome a 27”, Chaves a 57”-.El colombiano aseguró que "la carrera se está seleccionando de manera rápida, algo razonable teniendo en cuenta que llevamos una semana bastante rápida, con desgaste físico importante. En días como hoy se nota. De aquí en adelante, con el gran equipo que tenemos, podré defenderme, empezando por mañana, donde en buena lógica habrá que esperar y ver los acontecimientos”.