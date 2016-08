Con 71 votos a favor y 21 en contra la plenaria del Senado aprobó el informe del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón sobre su intención de convocar a un plebiscito.Durante la sesión intervinieron los voceros de los partidos para exponer su posición frente a la solicitud del Presidente de la República para convocar a un plebiscito.El senador Luis Evelis Andrade del MAIS, aseguró que “este momentos o los acuerdos firmados en La Habana los habíamos venido esperando desde hace mucho tiempo, creo que aquí nos convoca un propósito noble y estamos pensando en las próximas generaciones, en un país con mejores condiciones, con disenso y mayor nivel de inclusión y espacios democráticos. Convocamos a todos los colombianos y colombianas, a apoyar y a refrendar estos acuerdos”.Por su parte, como vocero del Partido Verde, el senador Antonio Navarro aseguró que con este se han firmado 5 procesos de paz, “y ahora estamos al borde de un acuerdo con la guerrilla más antigua del país. Por primera vez este acuerdo con las Farc va a estar refrendado por los ciudadanos, es necesario que todos los que participemos en el plebiscito aceptemos lo que digan las mayoría, y aún sin conocer la pregunta creemos que este Senado debe decir si a la convocatoria a un plebiscito el 2 de octubre”.El senador Marco Aníbal Avirama en representación del Movimiento Indígena afirmó que “este es un triunfo para los colombianos, que se haya llegado a un acuerdo. Siempre fuimos promotores del camino de la paz, siempre hemos estado perseguidos por grupos al margen de la ley, narcotraficantes, y grupos violentos que saquean los pueblos, de manera que nosotros si consideramos que este camino sea el camino final para llegar a la paz en nuestro país”.Por el Centro Democrático intervino la senadora Paloma Valencia, quien aseguró que este proceso está viciado desde el principio. “Nos parece muy grave que se obligue a los colombianos a votar sí o no y que se haya eliminado el voto en blanco. Invitamos a todos los colombianos a votar por el No, ahí empezara la verdadera paz para el país. Nos parece bien que los de las Farc hagan política pero no que estén en la política. Invitamos a los colombianos a votar por el No, para que haya una renegociación de estos acuerdos”.Como vocero del partido de la U, el senador Armando Benedetti sostuvo que “hoy llegó la hora para reconocer que el proceso de paz fue un proceso audaz y de mucha perseverancia, ahora más que nunca el partido del a U será el partido de la paz. Esta es una oportunidad para respaldarlo”.