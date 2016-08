Daniel Quintero Trujillo* | Colombia se alista para concurrir el próximo 2 de octubre a las urnas para votar por el plebiscito convocado por el Gobierno Nacional y refrendar los acuerdos de la Habana con los militantes de la Farc.Para lo cual deben reflexionar sobre la siguiente pregunta:“¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”. SI NOSe trata de responder con responsabilidad ciudadana, ya que está en juego la estabilidad de la Nación, la construcción de una paz integral con justicia social.Para ello se requiere leer en forma reflexiva el documento de 297 páginas que contiene los acuerdos y que han publicado los periódicos y revistas de circulación nacional, como también se han escuchado TV los informes del gobierno y negociadores sobre el contenido de los acuerdos y sus implicaciones para el futuro de nuestro país.Como docente, que comprende las técnicas de la pedagogía de información, me permito hacer las siguientes reflexiones, tan necesarias, para que el ciudadano vote con suficiente ilustración y en plena libertad.1. Una decisión tan importante para el futuro de Colombia requiere un tiempo suficiente para hacer la información a todas las comunidades: urbanas, campesinas, indígenas y trabajadores; para entender un proceso que tuvo 1460 días de negociación.2. Los documento deben diseñarse de una manera atractiva, con letras grandes que invite a la lectura para que la información que viene circulando no se convierta como los contratos comerciales en letra pequeña que todos firman sin haberlos leído.3. Las Instituciones Educativas del país deben liderar la pedagogía de la información para las comunidades educativas de su región, diseñando materiales didácticos que ilustren sobre los diferentes títulos y contenidos del acuerdo.4. Las Emisoras comunitarias y canales de TV regional, deben emprender una tarea de información masiva invitando a líderes regionales, críticos del proceso y entendidos en la materia de negociación, para cubrir la información en todos los rincones del territorio nacional.5. Es urgente que el Ministerio de Educación Nacional coordine con las Escuelas Normales Superiores una estrategia pedagógica para llevar la información sobre los acuerdos, ya que estas instituciones vienen formando los Maestros para La Paz a través de un currículo que impulsa la convivencia ciudadana y las sanas relaciones interpersonales en las comunidades donde ellas se encuentran ubicadas, que generalmente son zonas de montaña y de conflictos sociales.6. Las comunidades indígenas, y campesinas también requieren que el material impreso se edite en sus idiomas, para que al igual que en la ciudad, ellas tengan el derecho de leer y reflexionar sobre los acuerdos de la Habana, sobre todo cuando dichas comunidades han sufrido el impacto de la violencia y de los ataques de la Farc.Además de estas reflexiones sobre una pedagógica para la información de los acuerdos, se requiere que todos actuemos con libertad, evitando que los ciudadanos y comunidades estén condicionadas a recibir estímulos económicos para depositar su voto, como siempre ha sido la costumbre de la política colombiana, además, se elimine el terrorismo psicológico que pueda ejercerse por los que apoyen el Si o el No; ya que estamos viviendo en una sociedad democrática, donde el ciudadano con responsabilidad por el futuro de la Nación decide a conciencia sobre los acuerdos de la Habana.Finalmente, debemos entender que una verdadera Pedagogía para La Paz debe encaminarse a estimular en los habitantes de Colombia actitudes libres de prejuicio ,sana convivencia y respeto por las diferencias.---Educador y Escritor*.Danielquintero47@gmail.com