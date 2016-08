Durante la discusión en la plenaria del senado de este lunes sobre el plebiscito, la senadora del Centro Democrático Susana Correa realizó las siguientes observaciones sobre lo que no quedó en el texto final del acuerdo.De acuerdo con la congresista, estos con los puntos sobre los que no hay información para los colombianos:1. En ninguna parte se establece que las Farc debe regresar el dinero producto del secuestro, de la extorsión, de la minería ilegal y del narcotráfico, convirtiendo este proceso realmente en un lavado de activos, mientras a las Farc se le cuide su fortuna los colombianos terminaremos pagando el pos acuerdo y la reparación de las víctimas con impuestos lógicamente afectando no solamente a los empresarios, a la clase media si no realmente a todos los colombianos de a pie con los tres puntos en que va a subir el IVA en la reforma tributaria.2. Las Farc no tienen ninguna obligación de entregar los niños reclutados y cuando se les preguntó en la mesa, dijeron que era un tema de confianza.3. Las Farc no tiene ninguna obligación de entregar a los secuestrados y Herbin Hoyos Medina, ha estado pidiéndolos desde el año 2012, que por favor entreguen los secuestrados, el Gobierno dice que les tenemos que creer a las Farc, que no tienen secuestrados.4. No trataron el tema de las milicias, poderosas estructuras urbanas que no entregaron armas pero tampoco compadecerán ante la justicia y no tienen la obligación de entregar las rutas del narcotráfico, pero además tampoco tienen la obligación de entregar los contactos en las organizaciones criminales de las fronteras.5. Las Farc no tienen la obligación de entregar las tierras que se robaron para que sean también parte de ese banco de tierras y de la formalización.6. Como víctimas estábamos esperando pero que tampoco quedó en el acuerdo, es que no tienen la obligación de pedir perdón por todo el daño causado, ni demostrar genuino arrepentimiento para reconocer que todo lo que hicieron durante estos años estuvo mal.