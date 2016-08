La presentación del nuevo iPhone 7 está cada vez más cerca. Apple anunció que su lanzamiento oficial será el 7 de septiembre y se espera que traiga consigo nuevos cambios en sus especificaciones que todos querrán tener en sus manos. Linio te trae una recopilación de los rumores más sonados en la red.Apple lanzará una versión "básica" y una versión "plus" o "pro", los nombres aún no están confirmados pero cada uno incluirá características diferentes.Las dos versiones tendrían un procesador A10 diseñado por la misma Apple. Nuevos accesorios llegarán cuando la compañía oficialmente haya acabado con la entrada de audio 3,5mm y la reemplace con un único conector Lightning.Si el conector Lightning será el único puerto disponible ¿Cómo podrán escuchar música los usuarios durante el tiempo de carga del teléfono? Las dos soluciones a este problema serían la introducción de la carga inalámbrica por medio de un pad y el anuncio de unos nuevos audífonos bluetooth diseñados por Apple con características únicas.Finalmente le diremos adiós al botón home, el cual será reemplazado por un espacio designado a esta tarea con tecnología 3D Touch introducida en el iPhone 6S, la cual dará la misma sensación de un "toque físico". Posiblemente este gran cambio permitirá a Apple crear su primer iPhone contra agua.Veremos de vuelta los clásicos colores de la marca y la posible introducción de un "azul espacial" y "negro espacial". Al fin la empresa ofrecerá dos versiones de almacenamiento: 32GB y 128GB.La implementación de una cámara doble o de doble lente es lo que le podría dar a esta versión su denominación de Pro o Plus. La segunda cámara podría tener dos funciones: la primera dar un "zoom" extra al dividir la pantalla para tener una vista general y una vista a detalle de lo que se quiere tomar.La segunda función podría ser tomar fotografías de muy alto detalle al ser dos lentes los que tomen la foto. Mientras uno toma detalles y objetos, el otro se dedicaría a capturar la iluminación y el movimiento, componiendo una única y mejorada imagen final.Otra función única para este modelo sería la implementación de un Smart Connector que podría ser compatible para la nueva familia de accesorios que Apple y sus licencias podrían sacar al mercado. Las posibilidades de éste van desde la carga de batería, hasta la conexión con otros aparatos como electrodomésticos y CarPlay.