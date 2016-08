El colombiano sigue siendo líder aunque perdió la etapa en los últimos metros, ante el británico Chris Froome.La etapa no tuvo contratiempos y tuvo una larga fuga con más de 20 pedalistas, que fue neutralizada en los kilómetros finales.Una vez cazados los hombres de la fuga, el grupo del líder se empezó a desgranar y sólo los favoritos seguían en punta. El bogotano Esteban Cháves lanzó su ataque a falta de dos kilómetros, pero la fuerza no le alcanzó.Cháves fue neutralizado por Quintana y Froome, quienes emprendieron los últimos metros en solitario. El boyacense intentó soltar al británico, pero no lo consiguió.Al final Froome remató con más fuerza y se quedó con la victoria de la etapa. Le siguieron Quintana con el mismo tiempo; Alejandro Valverde, Leopold König y Alberto Contador a 6 segundos.Este jueves primero de septiembre se corre la etapa 12 entre Los Corrales de Buelna y Bilbao, sobre 193.2 kilómetros.1. QUINTANA N. - 42h 21' 48''2. FROOME C. a SKY00' 54''3. VALVERDE A. a 01' 05''4. CHAVES J. a 02' 34''5. CONTADOR A. a 03' 06''6. KONIG L. a 03' 09''7. YATES S. a 03' 25''8. SCARPONI M. a 03' 34''9. DE LA CRUZ D. a 03' 45''10. SANCHEZ S. a 03' 56'