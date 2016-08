¿APOYA USTED EL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA?

Durante la firma este martes en la Casa de Nariño del decreto que convoca al plebiscito para el próximo domingo 2 de octubre, el Presidente Juan Manuel Santos reveló la pregunta que se les formulará a los colombianos y por la cual deberían votar Sí o No.Dicha pregunta es:El Mandatario consideró que esta es una “pregunta clara y sencilla que no da lugar a ninguna confusión”, que está de acuerdo con el mandato de la Corte Constitucional y que incluye las palabras que aparecen en el título del Acuerdo Final logrado entre el Gobierno y las Farc.“No es una pregunta retórica sobre si los colombianos quieren o no la paz, sino muy concreta sobre si apoyan o no el Acuerdo Final que ya ha sido publicado y difundido, durante todos estos días, por todos los medios”, afirmó.De acuerdo con el Jefe de Estado, “este será un plebiscito, además, que se dará sin confrontación armada con las Farc, pues ayer mismo, a las CERO horas, comenzó el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo”.“Están dadas todas las condiciones para que los colombianos se pronuncien libremente”, dijo y agregó: “Esperamos, por supuesto, que le den un Sí a este acuerdo, para enterrar definitivamente medio siglo de guerra y comenzar una nueva era, la era de la paz”.Reiteró que desde el Gobierno se darán “todas las garantías para hacer campaña por el SÍ o por el NO, y para votar con tranquilidad, para votar con seguridad”.Al término de la declaración, recordó que las tres ramas del poder se han pronunciado sobre este plebiscito: la Corte Constitucional, el Congreso de la República y ahora el Ejecutivo, con este decreto.“¡Más legitimidad imposible! ¡Ahora solo falta el voto del pueblo colombiano! Está en sus manos, las manos del pueblo, decirle SÍ a este acuerdo que va a cambiar la historia del país”, concluyó el Presidente de la República.