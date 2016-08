El catalán participó en una fuga que prosperó y que le permitió ganar la etapa y arrebatarle la camiseta de líder a Nairo Quintana, quien cayó al segundo lugar de la general.La etapa se corrió entre Cistierna - Oviedo y el Alto del Naranco, donde De la cruz llegó en solitario, descontando la ventaja que tenía Quintana y le puso 22 segundos en la general, para vestirse de rojo.La fuga, con más de 10 hombres prosperó y tomó más de cuatro minutos sobre el lote de los favoritos. En los últimos kilómetros De la Cruz se lanzó en punta, acompañado sólo por Devenyns, a quien soltó en el último kilómetro para una llegada en solitario.Atrás el Movistar aceleró para intentar no perder el liderato y aunque logró un importante descuento sobre los hombres de punta, no fue suficiente.El boyacense Quintana se mostró tranquilo al término de la etapa, pues la ventaja es manejable y aún faltan dos semanas de carrera.Este lunes se corre la décima etapa, entre Lugones y Lagos de Covadonga, sobre 188.7 kilómetros. Será una fracción con ocho puertos de montaña, entre ellos uno de primera categoría y llegada en un premio de categoría especial.1. DE LA CRUZ D. - 33h 46' 24''2. QUINTANA N. a 00' 22''3. VALVERDE A. a 00' 41''4. FROOME C. a 00' 49''5. CHAVES J. a 01' 19''6. KONIG L. a 01' 38''7. CONTADOR A. a 02' 01''8. ATAPUMA D. a 02' 06''9. BRAMBILLA G. a 02' 07''10. SANCHEZ S. a02' 08''