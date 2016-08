El Senador Daniel Cabrales puso en conocimiento de la Plenaria del Senado el secuestro de 4 personas y la desaparición de un ganadero en Córdoba, en una zona de influencia de acción criminal por parte de las Farc. La situación se presentó poco después de conocido el acuerdo final de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc.El senador además responsabilizó al presidente Santos de todo lo que pueda ocurrir en materia de seguridad en su departamento.“Hace dos noches fueron secuestradas 4 personas en el corregimiento de Crucito y desde el jueves pasado está desaparecido un ganadero quien se encontraba en el municipio de Valencia, estas zonas son conocidas ampliamente como territorios de gran influencia de las Farc, zonas estratégicas para todas sus acciones delictivas y los pobladores temen por lo que pueda pasar. Le hago un llamado al Gobierno Nacional exigiéndole mayores garantías de seguridad para el pueblo cordobés y de ahora en adelante responsabilizo al presidente Juan Manuel Santos por lo que le ocurra a los cordobeses, ya que su permisividad con los bandidos ha causado el deterioro de la seguridad a esta tierra” sostuvo Cabrales Castillo.El congresista dijo que cada vez es mayor la preocupación frente a lo que viven los cordobeses y que “el Gobierno insiste en que con su paz de mentira se acabarán estas situaciones, llegará la calma y no habrá más violencia, ¡mentira! ¿Qué le va a decir Juan Manuel Santos a las familias de estos hombres? Veo con inmensa intranquilidad la incapacidad de este Gobierno de actuar oportunamente ante el terrorismo, ante la continuidad del crimen por parte de las Farc ¿cómo va a hacer el Gobierno para controlar esas acciones delincuenciales?”El senador aseguró que los 4 secuestrados están regresando al seno de su hogar, pero del ganadero aún no se sabe nada y que de aquí en adelante no es claro lo que pueda ocurrir, quiénes son los siguientes en caer en las manos del narcoterrorismo o si todo los que están en contra de lo que llama el “injusto e impune acuerdo con el narcoterrorismo” serán los próximos en sufrir alguna situación como esta.