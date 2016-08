Hallazgos fiscales por $6.251 millones de pesos encontró la Contraloría General de la República al revisar la ejecución de los contratos del Programa de Alimentación Escolar –PAE en el departamento de Arauca.El organismo de control detectó varias irregularidades, como pago de raciones alimenticias no entregadas a los beneficiarios, pago de complementos alimentarios que no cumplían las condiciones de cantidad y aportes de nutrientes requeridos, entrega de alimentación escolar a personas que no deben ser cubiertas con el programa, certificación de complementos no entregados y duplicidad en el pago de los mismos.La Gerencia Departamental de la CGR en Arauca resolvió así una denuncia que daba cuenta de hechos irregulares en relación a los valores pagados en el caso de los contratos No. 573 de 2014 y 399 de 2015, y los correspondientes a los subcontratos realizados con las asociaciones de padres de algunas instituciones educativas, para prestación de los servicios de complemento alimenticio y almuerzo.Los contratos mencionados fueron celebrados por el Departamento de Arauca con la firma Ferry Services Ltda, y su objeto era la “Implementación del Programa de Alimentación Escolar con enfoque diferencial en la Instituciones y Centros Educativos del departamento de Arauca”.Relación de hallazgosTeniendo en cuenta las condiciones detectadas de subcontratación, la CGR estableció un presunto sobrecosto en los valores utilizados por ración en los contratos 573 de 2014 y 399 de 2015.Fue así como se determinó un hallazgo fiscal por cuantía de $4.882 millones en el contrato 573 de 2014, relacionado con el complemento alimentario jornada mañana (CAJM) y almuerzo de lunes a viernes.Otro hallazgo con presunta incidencia fiscal, por $181 millones, está vez relacionado con el Complemento Alimentario Jornada Mañana (CAJM), almuerzo y Complemento Alimentario Jornada Tarde (CAJT) para fines de semana.Las condiciones detectadas son semejantes para el contrato 399 de 2015, en los días sábados, domingos y festivos para el CAJM, almuerzo y CAJT, con hallazgo de cuantía de $43 millones; y para el el CAJM y almuerzo lunes a viernes por valor de $1.143 millones (y presunta incidencia disciplinaria).Deficiente interventoríaPara la CGR es cuestionable también el resultado de la interventoría contratada para la ejecución del PAE, con la empresa CML Ingeniería y Consultorías S.A.S.Las deficiencias en el seguimiento técnico, administrativo y financiero al suministro de alimentación escolar por parte de la interventoría y la supervisión de la Secretaria de Educación Departamental, permitió el pago de complementos alimentarios que no cumplen con las condiciones de cantidad, aportes de energía y nutrientes mínimos requeridos en la minuta patrón, con una incorrecta aplicación de descuentos, que generó un detrimento por valor de $27 millones.Más irregularidadesOtra irregularidad que encontró la Contraloría es la certificación y pago de complementos alimentarios en días de permisos sindicales y que algunas instituciones educativas certifican la totalidad de complementos, incluyendo desayuno, almuerzo y cena, sin la existencia de jornada escolar o justificación de este hecho.Se encontraron certificaciones de rectores que corresponden al 100% de la población beneficiaria, sin tener en cuenta que hubo raciones que no se entregaron o no fueron consumidas por los estudiantes.La focalización de la alimentación escolar incluye, según listados de beneficiarios, grupos en edades superiores a 18 años que no se identifican como población vulnerable, perteneciente a una etnia, víctima del conflicto o con discapacidad. Adicionalmente se identifica población de estratos 4, 5 y 6.