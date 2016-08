El boyacense dio toda una lección de ciclismo y pundonor en la décima etapa de la Vuelta a España, venció en la etapa y aumentó la diferencia sobre todos sus rivales.Quintana sufrió una caída en el inicio de la etapa, que no le dejó consecuencias graves, y supo reponerse y demostrar su talento como uno de los grandes de ciclismo mundial.El Movistar hizo un gran tabajó para reducir la ventaja de los diez hombres de fuga, que alcanzaron a tener más de 4 minutos de diferencia.Al empezar el puerto de Lagos de Covadonga, Froome tuvo un momento de debilidad y no pudo resistir el ritmo de los Movistar.Quintana aceleró y de deshizo de sus acompañantes, para cazar al hombre que marchaba en punta, el francés Gesink, y llegar en solitario a la meta.Froome logró recuperarse y mostrando su calidad, remontó las diferencias y al final logró entrar tercero en la etapa, por detrás de Gesink.Este martes 30 de agosto la carrera tendrá su primer descando y retornará el miércoles con la fracción entre Colunga y Peña Cabarga, sobre 168.6 kilómetros. Una etapa relativaente llana, pero con llegada en un puerto de primera categoría.1. QUINTANA Nairo - 38h 37' 07''2. VALVERDE A. a 00' 57''3. FROOME C. a 00' 58''4. CHAVES J. a 02' 09''5. CONTADOR A. a 02' 54''6. KONIG L. a 02' 57''7. DE LA CRUZ D. a 03' 03''8. YATES S. a 03' 06''9. SCARPONI M. a 03' 14''10. SANCHEZ S. a 03' 20''