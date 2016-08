El lunes 5 de septiembre llega a la pantalla de Canal Sony “La Trampa”, el último drama de la exitosa Shonda Rhimes.Alice Vaughan (Mireille Enos) es la mejor investigadora privada de Los Ángeles, y la única mujer con la que nadie quiere meterse. Alice será engañada por su prometido Benjamin Jones (Peter Krause), quien desaparecerá llevándose consigo millones de dólares. No importará a dónde se conduzca ni los secretos que deba mantener a lo largo del camino, ya que Alice no se detendrá ante nada para atrapar a quien era su hombre. “La Trampa” se estrena este lunes 5 de septiembre a las 8:00 pm (hora Colombia) por la señal de Canal Sony.“Investigaciones Anderson/Vaughan” es una de las firmas de investigación y seguridad privada más reconocida del país y fue creada desde cero por Alice y su mejor amiga y socia de negocios, Valerie Anderson (Rose Rollins). Su equipo de investigadores privados incluye a Danny Yoon (Jay Hayden), cuya naturaleza les permite romper la ley cuando es necesario para resolver un caso, y su miembro más reciente, Sophie Novak (Elvy Yost), quien es su principal consejera y hacker. Mientras que su firma continúa investigando algunos de los crímenes más complicados, Alice está en una misión personal para dar con su ex pareja. Sin embargo, ella no es la única que persigue a Ben.Jacky Ido interpreta al francés Jules Dao, antiguo integrante de la Interpol, quien ha estado siguiendo la actividad criminal de Benjamin, Alimi Ballard en el papel de Reginald Lennox III y Sonya Walgner como Margot Bishop, los dos compañeros de Ben.Atraídos el uno al otro, Alice y Ben están jugando con fuego, y ya que Alice no se dará por vencida, esta cacería se convertirá en un juego del gato y el ratón.De los productores de "Escándalo", "Anatomía según Grey" y "Lecciones de un Crimen", "La trampa" es un drama semanal de una hora que cuenta con la producción ejecutiva de Shonda Rhimes, Betsy Beers, Allan Heinberg y Julie Anne Robinson, y que Canal Sony trae a América Latina.